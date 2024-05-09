На 200 відсотків більше атак: британці оцінили успіхи Росії біля Часового Яру в квітні

Окупанти рвуться в Часів Яр і впритул підійшли до межі міста. Розвідка Великої Британії у звіті оцінила, чи був квітневий наступ росіян ефективним. Утім, сьогодні 9 травня, а росіяни не змогли захопити місто "до свята".

Володимир Зеленський говорить, що не є секретом ініціатива ворога на Сході України. Окупантів можна зупинити, і Україна зробить це, але не з голими руками. Держава сподівається на поставки зі США, а тим часом нарощує власне виробництво артилерії.

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Як у Британії оцінили російський наступ

У звіті вказано, що в квітні 2024 року окупанти посилили атаки на Сході – порівняно з березнем їх стало більше на 17 відсотків. Атакували в районах Авдіївки, Часового Яру та Мар'їнки.

З березня по квітень атаки в околицях Часового Яру зросли на 200 відсотків. Це майже напевно є відображенням нових спроб Росії отримати контроль над містом, розташованим на височині на захід від Бахмута,

– мовиться в повідомленні.

Але загарбники не досягають мети.

"Незважаючи на значне збільшення атак на цій осі, Росія досягла лише незначних тактичних успіхів у цьому районі протягом квітня і майже напевно зазнала великих втрат", – констатують розвідники.

Яка ситуація біля Часового Яру зараз: дивіться на карті

Яка ситуація на фронті

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Зранку повідомляли, що на Авдіївському напрямку окупанти 45 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ.

У вечірньому звіті Генштабу сказано, що протягом дня на цьому напрямку атак було 20. А от Часів Яр крили артилерійським та мінометним вогнем.

Конкретно в Часовому Яру окупанти намагаються нав'язати вуличні бої, розуміючи, що мають значну перевагу в кількості. Вони намагаються обвалити логістику ЗСУ та використовують для просування все – аж до велосипедів.