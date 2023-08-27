Дуже гучно падає: Сімоньян бідкається, що біля її дому вдруге за тиждень впав безпілотник
У Росії все частіше заявляють про атаки невідомих дронів. Цього разу про "пташку" поблизу свого будинку розповіла російська пропагандистка Маргарита Сімоньян.
Російські ЗМІ пишуть, що прихильниця кремлівського режиму Маргарита Сімоньян повідомила про падіння безпілотника поблизу її дому. Це вже другий такий інцидент за тиждень, передає 24 Канал.
Дивіться також Той, хто просуває позицію Москви․ Як Росія маніпулює масами і купувала європейські ЗМІ у 2022-му
Безпілотник "приземлився" біля дому Сімоньян
Російська пропагандистка поскаржилась, що біля її дому вже вдруге падає невідомий дрон. Про перший випадок вона розповіла ще 21 серпня.
Гучно падає, хочу я вам сказати. О пів на четверту прокидаєшся, тільки встигнувши заснути,
– сказала Сімоньян.
Водночас, за її словами, у "терористів", які хочуть домогтися відмови від "спеціальної воєнної операції", нічого не вийде. Вона вважає, що метою атак дронів є посіяти паніку серед населення та змусити його попросити Путіна припинити війну.
"Ми не дамо задню. У нас взагалі гальма відмовлять, лишиться тільки педаль газу", – не вгамовується російська пропагандистка.
Російські пропагандисти: останні новини
- В окупованих Олешках FVP-дрон атакував автомобіль російського "воєнного кореспондента". Журналіст пропагандистської агенції News Front "Лекс" отримав осколкові поранення.
- На ефір знаної пропагандистки Ольги Скабєєвої за звичною прийшов черговий фантаст, який закликав "захопити Лівобережну Україну повністю". На додачу він вирішив відзначився глибоким аналізом західної техніки, заявивши, що бронестійкість "Леопардів" на Запоріжжі значно нижча, ніж у "Тигрів" на Курській дузі. У відповідь на це Скабєєва продемонструвала непогану обізнаність зі реальною ситуацією на фронті, закликавши оцінювати ситуацію тверезо.
- Російські пропагандисти не перестають продовжують шокувати цинічними заявами. Цього разу віцеспікер Держдуми закликав "нищити українців", бо нібито "вони стали сильно незалежними". З цинічною та абсурдною заявою він виступив на російському пропагандистському шоу. Окрім того, кремлівський посіпака розповідав байки про нібито "порядність та інерцію російської дипломатії"