Біля Херсона пролунав потужний вибух: над містом піднявся величезний стовп диму

У понеділок, 2 травня, поблизу Херсона пролунав потужний вибух. Очевидці розповідають, що ударна хвиля була такої сили, що в будинках затряслися вікна.

Відразу кілька місцевих телеграм-каналів повідомили про те, що біля Херсона пролунав потужний вибух. Також у мережі з'явилися фото та відео, на яких можна побачити гігантський стовп диму.

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Очевидці з Херсона зазначають, що видно дим за кілька кілометрів. Повідомляється, що ударна хвиля, викликана вибухом, була надзвичайно сильною. Відтак, затряслися навіть шибки у житлових будинках. Біля Херсона пролунав потужний вибух: дивіться відео Над містом можна побачити густий стовп диму: Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють про те, що окупанти не полишають спроб вийти на кордон Херсонщини. Для цього вони шукають слабкі місця в обороні українських позицій.

Останні новини з Херсонщини

Розвідка Великої Британії озвучила чергові плани Росії щодо Херсонської області. У звіті повідомляється про стратегічну важливість регіону для окупантів. За її допомогою російські загарбники здійснюватимуть транспортне сполучення, якщо військові матимуть можливість продовжувати наступ на Україну. Передовсім мовиться про атаки у напрямку Миколаєва, Кривого Рогу, а також Одеси.

А тим часом окупанти намагаються відрізати мешканців Херсонщини та Запоріжжя від України. Для цього створюється інформаційний вакуум. Так, зазначають у Держспецзв'язку, російські військові відключили зв'язок і доступ до інтернету. У Мінцифри на це вже відреагували. Міністр Михайло Федоров пообіцяв, що зв'язок у цих областях обов'язково відновлять.

Водночас у Скадовську окупанти вже призначили "нову владу". Вона діятиме паралельно з українською, яка не полишила місто. На цьому наголосив міський голова тимчасово окупованого Скадовська Олександр Яковлєв.

У ЗСУ продовжують роззброювати окупантів і на Херсонщині. Так у регіоні вдалося знищити склад боєприпасів. А ще наші військові знешкодили понад 70 російських загарбників.

Федір Веніславський підкреслив, що в ЗСУ знають, як звільнити від окупації Херсон. Він зазначив під час телемарафону, що ситуацію у регіоні слід оцінювати комплексно, а позбуватися ворогів – крок за кроком. Саме це, додав член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони, роблять бійці ЗСУ.

Варте уваги – ранкове зведення Генштабу за 2 травня: дивіться відео