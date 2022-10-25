Десятки загиблих й поранених: у мережі пишуть про знищення бази кадирівців під Херсоном

У мережі повідомляють, що 24 жовтня виявилося поганим днем для кадирівців, які базувалися на Херсонщині. Зокрема, чимало з них поповнили лави "двохсотих".

Повідомляють, що на концерт до Кобзона вирушили щонайменше 40 кадирівців. Окрім того, відомо про приблизно 60 постраждалих.

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Загинули кадирівці, що нещодавно прибули до України

За даними офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, база зазнала ракетного удару. Перебували там щонайменше 100 осіб.

Телеграм-канали повідомляють, що загинули кадирівці, які нещодавно прибули на тимчасово окуповану територію України. Ба більше, представники тікток-військ почали активно знімати відео й цим "спалили" місце розташування своєї бази.

Лікарня у Токмаку переповнена окупантами

"Бавовна" активно навідує окупантів. "Трьохсотих" загарбників вже так багато, що лікарня у Токмаку – переповнена. Медики працювали вдень і вночі.

Окрім того, Іван Федоров – мер Мелітополя – повідомив, що є інформація про чимало "двохсотих". Водночас наразі необхідні уточнення.

Загальні втрати ворога

Щодня все більше окупантів вирушають на концерт до Кобзона. Станом на 24 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 67940 загарбників.

Також знищили:

танків – 2590 (+6) одиниць,

бойових броньованих машин – 5295 (+11) одиниць,

артилерійських систем – 1673 (+6) одиниці,

РСЗВ – 375 (+1) одиниць,

засоби ППО – 189 одиниць,

літаків – 270 одиниць,

гелікоптерів – 245 одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1370 (+9) одиниць,

крилаті ракети – 350 одиниць.

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