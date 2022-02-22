Біля кордонів України – 150 тисяч російських військових, і вони готові атакувати, – Байден

Президент США Джо Байден заявив, що біля українських кордонів Росія зосередила 150 тисяч військових. Розташовуються вони з різних боків.

Про це американський лідер заявив під час звернення 22 лютого. Промова Байдена стосувалася російської агресії та останніх подій на Донбасі, повідомляє 24 канал.

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Росія готується до нападу

На думку Вашингтона, Росія готується йти далі та розпочати масштабну атаку проти України. Щоправда, Байден сподівається, що таке все ж не відбудеться.

Але все ще 150 тисяч російських військових зібрано поблизу кордонів України. Зокрема, на півночі Білорусі є російські війська, готові у будь-який момент атакувати. Також у Чорному морі на півдні є кораблі-амфібії, ракетні судна та субмарини. Росія стягує медичне устаткування, запаси крові",

– зауважив президент США.

За його словами, в останні дні бачимо втілення тих планів, про які оголошував держсекретар Блінкен. Зокрема, зросла кількість порушень режиму тиші на Донбасі, також Кремль визнав незалежними так звані квазіреспубліки. Крім того, Путін запросив дозвіл на використання військ поза територією Росії.

"Це зроблено для того, щоб виправдати наступні військові дії з боку Москви", – наголосив Байден.

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Агресія Росії щодо України: коротко про останні події

Президент Росії 21 лютого підписав укази про визнання бойовиків з тимчасово окупованого Донбасу. Раніше з відповідним зверненням до глави Кремля виступили депутати Думи.

Україна та міжнародна спільнота різко засудила такі дії Москви.

Євросоюз має оприлюднити санкції проти Росії вже 22 лютого. Щоправда, про обмеження вже повідомила Велика Британія – вони є спрямованими, зокрема, проти 5 російських банків та олігархів. Також про намір ввести санкції заявили США та Канада.

Водночас Німеччина оголосила про зупинку сертифікації "Північного потоку-2".

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