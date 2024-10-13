Україна відновила положення біля Новогродівки: оновлення карти DeepState

Аналітики заявили, що українські військові зуміли відновити наші позиції біля Новогродівки Покровського району Донецької області. Фахівці фіксували просування ворога біля міста 12 жовтня.

Аналітики DeepState заявили про зміну ситуації на фронті вночі проти 13 жовтня. Ввечері напередодні Генштаб ЗСУ повідомляв про 153 бойові зіткнення, наші бійці на Покровському напрямку відбили 24 атаки, ще 3 боєзіткнення тривали.

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Що відбувається біля Новогродівки

Сили Оборони України відновили положення біля Новогродівки... Тривають важкі бої біля Новоіванівки (Суджанського району Росії – 24 Канал),

– розповіли фахівці.

За даними аналітиків, російські окупанти просунулись біля:

Веселого на Донеччині;

Спального та Борків Суджанського району Росії;

Кругляківки Харківської області.

Що відбувається біля Новогродівки: дивіться на карті

До речі, ввечері Володимир Зеленський заявив, що Росія у Курській області намагалась відтиснути наші позиції, проте наші військові тримають визначені рубежі.

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Яка ситуація на Курщині: дивіться на карті

До речі, окупанти захопили Вугледар Донецької області 2 жовтня, коли наші військові відійшли через загрозу оточення.