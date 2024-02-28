Десантники знищили колону росіян біля Новомихайлівки під Донецьком: момент потрапив на відео
Джерело:Командувач Тарнавський
Бійці ЗСУ ліквідували ворожу колону в районі села Новомихайлівка Донецької області. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.
Про знищення ворожої колони відзвітував командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
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ЗСУ знищили ворожу колону біля Новомихайлівки
Про ворожу колони "подбали" десантники 79 ОДШБр.
Десантники 79 ОДШБр палять ворожу техніку біля Новомихайлівки,
– повідомив Тарнавський.
Кадри знищення ворожої техніки: дивіться відео
Він зазначив, що активні штурмові дії на Таврійському напрямку відбуваються щодня практично по всій лінії фронту. Однак завдяки героїзму та неймовірній стійкості наших захисників вдається знищувати живу силу ворога, його техніку та резерви.
Лише за останній тиждень агресор втратив на Таврійському напрямку 30 танків і 104 бойових броньованих машин.
До слова, у Генштабі повідомили, що за минулу добу в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.
Ворог використовує тактику "банзай-атак"
- Днями видання Forbes описало тактику росіян на Сході. Ворог використовує тактику японців під час Другої світової війни – посилає на штурми хвилі живої сили без вогневої підтримки. Все для того, щоб виснажити українські війська.
- Це виглядає так – ударна група у складі від 100 до 200 осіб на 8 – 12 БМП швидко висувається до передової лінії Сил оборони України та починає атаку. Частина штурмової групи досягає мети та вступає в бій. Водночас до району бою стрімко висувається ще одна штурмова група.
- Ця тактика призводить до значних втрат серед російських загарбників. Ворог втрачає за одну атаку до 60 відсотків бронетехніки та до половини особового складу.
- До речі, втрати ворога за минулу добу склали 1 060 осіб вбитими та пораненими.