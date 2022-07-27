Біля Нової Каховки знищили склад з боєприпасами росіян: ті знову брешуть про селітру

На окупованій Херсонщині, біля Нової Каховки, вибухнув склад боєприпасів росіян. Однак риторика загабрників – незмінна. Розповідають про селітру.

Так, у Новій Каховці останніми тижнями побільшало вибухів. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів, що цього разу склад ворога знищили у Чорнянці, що неподалік.

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Окупанти запевняють, що горить селітра.

Яка ситуація на Херсонщині

Українські військові просуваються у Херсонській області. Раніше в ОК "Південь" зазначали – контрнаступ ЗСУ є, але він відбувається в тиші.

Крім того, ЗСУ вдарили по Антонівському мосту. Ще ввечері 26 липня місцеві жителі почали викладати в соцмережі численні відео, а наступного дня з'явилося довгоочікуване підтвердження ювелірного влучання.

Раніше окупантам натякали, щоб вони добровільно залишити Херсон, поки є така можливість.

Міст був неабияк важливий для окупантів. Без нього вони не матимуть, як відступати.

Тим часом партизани продовжують нищити колаборантів. Наші розвідники повідомили про їх успішну роботу у Херсоні – підірвали екіпаж автомобіля так званої "поліції" російських окупантів. Це сталось на перехресті вулиці Репіна та проспекту Адмірала Сенявіна.

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