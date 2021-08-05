Біля окупованого Сімферополя з'явилися написи на підтримку Кримської платформи
Джерело:фейсбук Рефата Чубарова
На в'їзді в окупований Росією Сімферополь з'явилися написи на підтримку Кримської платформи, яка пройде у Києві 23 серпня. На подію відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який зараз у Вашингтоні.
Загалом таких написів біля окупованого Сімферополя є щонайменше два.
Зверніть увагу Донбас і Крим ніколи не будуть російськими: головні тези з інтерв'ю Зеленського
Хто міг зробити написи
Цю картину тепер бачать усі, хто в'їжджає у Сімферополь зі сторони селища Молодіжне. Найімовірніше, автором напису є хтось із мешканців села, адже в основному це кримські татари.
Реакція влади
Окупаційна влада поки що не відреагувала на таку картину при в'їзді у Сімферополь, однак реакція української сторони не забарилася.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба привітав такий вчинок проукраїнських жителів тимчасово окупованого півострова. Також високопосадовець додав, що кількість учасників Кримської платформи зросла – у Київ приїдуть делегати 32 країн світу.
Кримська платформа у Києві: головне
- 23 серпня у Києві відбудеться саміт Кримської платформи. Основною її метою є консолідація сил для деокупації Криму.
- Подібний саміт проходитиме вперше. Його ще у вересні 2020 року анонсував президент Володимир Зеленський.
- Європейський Союз на саміті представить Жозеф Боррель, а США – міністр транспорту Пітер Буттіджедж.