Біля острова Зміїний помітили захоплений український катер: можуть бути провокації

Поблизу острова Зміїний помітили один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС ЗСУ. Окупанти захопили його у Бердянську на початку вторгнення.

Цілком імовірно, що ворог намагатиметься використати український катер в своїх провокаціях. Про це попередили в Оперативному командуванні "Південь"

Читайте також На Зміїному Росія розміщує різні засоби ППО та надводний флот, – Веніславський

Які можуть бути провокації

Провокації можуть виглядати як обстріл іноземних цивільних суден, прибережних районів України чи інших держав чорноморського регіону.

Крім того, загарбники продовжують проводити повітряну розвідку. Хочуть виявити наші позиції і способи протидії вздовж узбережжя Одещини і Миколаївщини. Тим часом наші захисники на Півдні лише за добу ліквідували 20 російських військових, знищили 2 ворожі самохідні артустановки та одну зенітну, а також автомобільну техніку.

В ОК додали, що корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі не змінилось, окупанти й далі блокують судноплавство і роботу портів. Також нагадали, що загрози ракетних ударів та висадки десантів не втрачають актуальності. Людям слід бути пильними та в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Що відбувається на острові Зміїний

Острів Зміїний є стратегічно важливим для Росії. Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пояснив, що острів дає контролювати всі торгові шляхи на території України. Також він спрощує висадку морського десанту загарбників.

Тому росіяни нарощують свої сили на Зміїному. Вони встановили різні засоби ППО, щоб завадити атакам від ЗСУ з повітря, та системи радіоелектронної боротьби. Крім того, на острові зосередили надводний флот.