"Вийшли переможцями": 4 воїни бригади "Спартан" зупинили штурмову колону біля Роботиного
Джерело:Ігор Клименко
Всього 4 воїни з бригади "Спартан" Гвардії Наступу зупинили штурмову колону біля Роботиного на Запоріжжі. Хлопці зазнали поранень, але вийшли з бою переможцями.
Про героїчний вчинок гвардійців розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
До теми Ембарго на техніку діє далі: в ОК "Південь" описали ворожі штурми на лівобережжі Херсонщини
Подробиці героїчного бою під Роботиним
Клименко розповів, що 4 бійці вступили у бій проти трьох БТР-ів з піхотою на броні.
Перший бронетранспортер підірвався на заготовленій міні, другий гвардійці підбили з РПГ.
Третій встиг висадити піхоту і тоді зав'язався стрілецький бій.
Відео бою під Роботиним: 18+
Попри отримані поранення хлопці не відступили і вийшли з бою переможцями,
– Розповів міністр.
Він уточнив, що вогнева підтримка бригади добила залишки окупантів. А хлопці отримали необхідну медичну допомогу.
Зауважимо, що за минулу добу наші захисники відбили 6 атак росіян в районі населеного пункту Роботине. Крім цього, росіяни здійснили безуспішний штурм в районі населеного пункту Гуляйпільське Запорізької області.
Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ворог перекидає техніку на Запорізький напрямок, тому що вона їм потрібна при боротьбі суходол-суходол.
Через це на лівому березі Дніпра у Херсонській області росіяни штурмують позиції ЗСУ без підтримки техніки, намагаючись перемогти живою силою.
Втрати ворога на фронті
- Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника. Крім цього, наші захисники знищили 3 ракети та 9 БпЛА типу "Shahed".
- Натомість підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 артилерійських позиціях ворога.
- Загалом за минулу добу вороги втратили на фронті 880 одиниць особового складу вбитими й пораненими.