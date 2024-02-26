"Вийшли переможцями": 4 воїни бригади "Спартан" зупинили штурмову колону біля Роботиного

Всього 4 воїни з бригади "Спартан" Гвардії Наступу зупинили штурмову колону біля Роботиного на Запоріжжі. Хлопці зазнали поранень, але вийшли з бою переможцями.

Про героїчний вчинок гвардійців розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Подробиці героїчного бою під Роботиним

Клименко розповів, що 4 бійці вступили у бій проти трьох БТР-ів з піхотою на броні.

Перший бронетранспортер підірвався на заготовленій міні, другий гвардійці підбили з РПГ.

Третій встиг висадити піхоту і тоді зав'язався стрілецький бій.

Відео бою під Роботиним: 18+

Попри отримані поранення хлопці не відступили і вийшли з бою переможцями,

– Розповів міністр.

Він уточнив, що вогнева підтримка бригади добила залишки окупантів. А хлопці отримали необхідну медичну допомогу.

Зауважимо, що за минулу добу наші захисники відбили 6 атак росіян в районі населеного пункту Роботине. Крім цього, росіяни здійснили безуспішний штурм в районі населеного пункту Гуляйпільське Запорізької області.

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ворог перекидає техніку на Запорізький напрямок, тому що вона їм потрібна при боротьбі суходол-суходол.

Через це на лівому березі Дніпра у Херсонській області росіяни штурмують позиції ЗСУ без підтримки техніки, намагаючись перемогти живою силою.

Втрати ворога на фронті