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      Біля берегів Одеси зазнав лиха буксир: на судно надходить вода

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      У Чорному морі поблизу Одеси врятували екіпаж буксира, що зазнав аварії
      У Чорному морі поблизу Одеси врятували екіпаж буксира, що зазнав аварії / Ілюстративне фото

      Буксир "Паралель" зазнав аварії за 37 кілометрів від Одеси. Судно подало сигнал про допомогу вранці 19 листопада.

      Про це інформує видання Depo Одеса.

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      На борту українського буксира "Паралель" перебували 6 членів екіпажу, вони потребували допомоги. Від них одеським рятувальникам надійшов сигнал "SOS." Відомо, що у машинне відділення судна надходить вода.

      На порятунок буксира рятувальники відправили два буксири та рятувальні катери Державного морського рятувального центру. Окрім цього, у готовність привели авіацію ДСНС.

      Пізніше стало відомо про те, що екіпаж вдалося евакуювати із "Паралелі". Членів команди відправили на берег.

      "Екіпаж виявив пошкодження корпусу, внаслідок чого, до моторного відсіку почала заливатися забортна вода. Екіпаж буксира, що потерпав, підібрало судно закордонного прямування, яке в тому районі перечікувало шторм. Тим часом катер морської охорони дістався району і прийняв на борт членів екіпажу потерпілого буксира. Всіх їх врятовано і наш катер зараз прямує в порт Очакова", – розповів в коментарі 5 каналу речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

      Наразі судно, що зазнало аварії перебуває на плаву, біля нього чергує рятувальний катер. Власник "Паралелі" поки вирішує питання щодо подальших дій.

      Теги: Новини України Водний транспорт Новини Одеси ДСНС Держприкордонслужба
      Джерело: 24 Канал
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