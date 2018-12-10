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      Біля гуртожитку КПІ у Києві сталася кривава бійка зі стріляниною: фото і відео

      2012 Читать новость на русском
      У Києві біля КПІ сталася стрілянина: фото і відео - 10.12.2018
      Біля гуртожитку КПІ сталась бійка / Інформатор

      Вночі проти 10 грудня біля гуртожитку Київського політехнічного інституту дві компанії влаштували бійку, а потім почалась стрілянина.

      Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Києві

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      "Між учасниками інциденту спочатку виникла словесна перепалка, а потім розпочалася бійка із застосуванням газових балончиків. Крім того, один з учасників вистрілив кілька разів вгору", – повідомили правоохоронці. 


      Біля гуртожитку КПІ сталась бійка

      Внаслідок інциденту постраждало двоє студентів. Вони потребували медичної допомоги. 

      Як повідомили друзі постраждалих "Інформатору", конфлікт відбувся з незнайомцями. За їхніми словами, ті намагалися насильно посадити одну з дівчат в машину, але за неї заступилися друзі, почалася бійка і постріли. Після того невідомі втекли на автомобілі.


      Біля гуртожитку КПІ сталась бійка зі стріляниною

      Поліцейські вилучили з місця події гільзи і встановили всіх учасників бійки. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею "Хуліганство".


      Біля гуртожитку КПІ сталась бійка зі стріляниною

      Відео: біля гуртожитку КПІ сталась бійка

       

      Теги: Новини України Зброя Кримінальні новини Новини Києва Поліція студенти
      Джерело: 24 Канал
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