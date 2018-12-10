У Києві біля КПІ сталася стрілянина: фото і відео - 10.12.2018

Вночі проти 10 грудня біля гуртожитку Київського політехнічного інституту дві компанії влаштували бійку, а потім почалась стрілянина.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Києві.

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"Між учасниками інциденту спочатку виникла словесна перепалка, а потім розпочалася бійка із застосуванням газових балончиків. Крім того, один з учасників вистрілив кілька разів вгору", – повідомили правоохоронці.



Біля гуртожитку КПІ сталась бійка

Внаслідок інциденту постраждало двоє студентів. Вони потребували медичної допомоги.

Як повідомили друзі постраждалих "Інформатору", конфлікт відбувся з незнайомцями. За їхніми словами, ті намагалися насильно посадити одну з дівчат в машину, але за неї заступилися друзі, почалася бійка і постріли. Після того невідомі втекли на автомобілі.



Біля гуртожитку КПІ сталась бійка зі стріляниною

Поліцейські вилучили з місця події гільзи і встановили всіх учасників бійки. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею "Хуліганство".



Біля гуртожитку КПІ сталась бійка зі стріляниною

Відео: біля гуртожитку КПІ сталась бійка