Біткойн практично марний, – співзасновник сайту Bitcoin.com продав усю свою криптовалюту

Співзасновник і технічний директор одного з найвідоміших профільних сайтів про криптовалюту Bitcoin.com Еміль Ольденбург заявив, що продав всі свої біткойни, бо це безперспективно і, на його думку, з часом так зроблять усі інші.

Про це пише Business Insider Nordic. За словами Ольденбурга, Bitcoin "практично марний" – у нього немає перспектив у майбутньому.

Інші також почнуть позбуватися криптовалюти, "коли зрозуміють, наскільки неліквідний ринок". Натомість Ольденбург перейшов на Bitcoin Cash.

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Bitcoin.com є одним з найбільших у світі сайтів біткойнів, але його співзасновник і технічний директор, швед Еміль Ольденбург ставиться до майбутнього криптовалюти доволі скептично. Він продовжує думку, мовляв, інвестиції у біткоїн – це вкрай ризиковано.