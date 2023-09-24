Крим став місцем знищення росіян: зима може бути вирішальною

Кількість успішних атак на Крим за останній час різко зросла. Внаслідок продуманих операцій вдається знищити чимало російських бійців, військових об'єктів та техніки. Гарних новин може невдовзі побільшати.

Україна прицільно знищує стратегічно важливі військові об'єкти у Криму, завдаючи цим чимало клопоту для Кремля. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Тимур Олевський, додавши, що більше важливих подій може відбутись взимку.

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Далі – буде більше

Останні тижні на Кримському півострові стали для росіян дуже невеселими. Триває точне влучання за влучанням по місцях скупчення ворога.

Крим перестав бути місцем, куди "випадково" іноді долітають безпілотники та відбуваються диверсії. Зараз Крим – це українська земля, де знищують окупантів,

– наголосив Тимур Олевський.

При цьому сама ж окупаційна влада визнає, що Україна не б'є по цивільних мешканцях, страждають виключно військові об'єкти росіян. Зокрема, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв Севастополя вже не вперше у своїх повідомленнях підкреслює, що мирне населення внаслідок атак не постраждало.

Примітно, що знищують і російських військових, які хоч якось здатні керувати армією в Росії. Це відбувається на тлі того, що в Росії й так спостерігається криза з людьми, які готові йти воювати в Україну. Навіть прихована мобілізація не дає того ресурсу, на який очікували в Кремлі.

"Час зараз буде набагато важливішим з військової точки зору, ніж літо. Зима – це час, коли вирішуватиметься дуже багато всього", – підсумував Олевський.

Події далі можуть розгортатися за сценарієм, який дуже не сподобається Росії. Однак це було неминуче.

Тимур Олевський про знищення військового потенціалу Росії в Криму: дивіться відео

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