Битва за столицю: чи будуть перевибори в Києві

Столичний мер Віталій Кличко покликав депутатів Київради на консультацію для того, щоб визначитися, чи варто їх дочасно розпускати. Тиждень тому ті зірвали кворум, тож засідання так і не відбулося.

Столичний мер Віталій Кличко покликав депутатів Київради на консультацію для того, щоб визначитися, чи варто їх дочасно розпускати. Тиждень тому ті зірвали кворум, тож засідання так і не відбулося.

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Зі 120 на засідання прийшло лише 48. І зірвали кворум. Кличко вважає, що депутати це зробили навмисно через вплив Офісу Президента.

Якщо депутати не хочуть брати участь по різним політичним причинам, не залишиться іншого виходу, як дострокові вибори,

– сказав мер Києва Віталій Кличко.

Водночас міський голова чотири місяці, поки Україна жила в безперервному виборчому процесі, не скликав депутатів на засідання. Це влаштовувало і мера, і Київраду, вважає активістка громадського руху "Чесно" Ірина Федорів. В результаті – під загрозою життєдіяльність столиці.

Якщо вони заходять в таку велику політичну кризу, то у нас найбільша турбулентність з'явиться, коли почнеться опалювальний сезон і коли ми ввійдемо у 2020 рік без бюджету,

– наголосила Ірина Федорів.

Тепер Кличко намагається використати єдиний шанс зберегти вплив у столиці, вважають експерти. Поки він ще має достатню підтримку киян, яким, зокрема, не сподобалося бажання Офісу Президента нав'язати їм нового очільника міста.



Мер Києва Віталій Кличко

Поки що у нього зберігаються шанси виграти. Тим паче, що мабуть великій частині киян не сподобалася ця спроба протиснути своє бачення ситуації в Києві і тут він може просто за рахунок фактору часу ще зберегти свою посаду,

– зазначив юрист Олександр Москалюк.

Проте призначити вибори самостійно Кличко не може. Зі своїми аргументами він має звернутися до Верховної Ради, і та вже вирішує, чи призначати перевибори протягом 90 днів.

А в парламентської монобільшості інші плани – "Слуга народу" хоче змінити не тільки київських депутатів, а ще й мера. У парламенті з'явився законопроєкт, за яким вибори у столиці можуть відбутися вже 8 грудня.

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На Київ всі рівняються і очевидно, що бути мером Києва це теж є в певній мірі модно і це є довольно колосальний ресурс для розвитку. І цілком логічно дострокові вибори провести, використати оцей рейтинг довіри, який ще є високий,

– додав політичний експерт Тарас Семенюк.

Водночас "Слуга народу" хоче скоротити кількість депутатів Київради до 84 і забрати частину повноважень у міського голови. Раніше обраний на виборах мер мав обіймати ще й посаду голови Київської міської держадміністрації.

Проте в команді Президента їх вирішили розділити. І віддати більше повноважень очільнику КМДА. А чи пройдуть ці зміни у парламенті, залежить лише від бажання партії влади. Та навіть якщо Кличко таки збереже посаду, то стане мером без повноважень.