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      Битва за столицю: чи будуть перевибори в Києві

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      Столичний мер Віталій Кличко покликав депутатів Київради на консультацію для того, щоб визначитися, чи варто їх дочасно розпускати. Тиждень тому ті зірвали кворум, тож засідання так і не відбулося.

      Столичний мер Віталій Кличко покликав депутатів Київради на консультацію для того, щоб визначитися, чи варто їх дочасно розпускати. Тиждень тому ті зірвали кворум, тож засідання так і не відбулося.

      Цікаво! Офіс Президента хоче мати вплив на Київ, – політолог

      Зі 120 на засідання прийшло лише 48. І зірвали кворум. Кличко вважає, що депутати це зробили навмисно через вплив Офісу Президента.

      Якщо депутати не хочуть брати участь по різним політичним причинам, не залишиться іншого виходу, як дострокові вибори,
      – сказав мер Києва Віталій Кличко.

      Водночас міський голова чотири місяці, поки Україна жила в безперервному виборчому процесі, не скликав депутатів на засідання. Це влаштовувало і мера, і Київраду, вважає активістка громадського руху "Чесно" Ірина Федорів. В результаті – під загрозою життєдіяльність столиці.

      Якщо вони заходять в таку велику політичну кризу, то у нас найбільша турбулентність з'явиться, коли почнеться опалювальний сезон і коли ми ввійдемо у 2020 рік без бюджету,
      – наголосила Ірина Федорів.

      Тепер Кличко намагається використати єдиний шанс зберегти вплив у столиці, вважають експерти. Поки він ще має достатню підтримку киян, яким, зокрема, не сподобалося бажання Офісу Президента нав'язати їм нового очільника міста.

      київ кмда віталій кличко
      Мер Києва Віталій Кличко

      Поки що у нього зберігаються шанси виграти. Тим паче, що мабуть великій частині киян не сподобалася ця спроба протиснути своє бачення ситуації в Києві і тут він може просто за рахунок фактору часу ще зберегти свою посаду,
      – зазначив юрист Олександр Москалюк.

      Проте призначити вибори самостійно Кличко не може. Зі своїми аргументами він має звернутися до Верховної Ради, і та вже вирішує, чи призначати перевибори протягом 90 днів.

      А в парламентської монобільшості інші плани – "Слуга народу" хоче змінити не тільки київських депутатів, а ще й мера. У парламенті з'явився законопроєкт, за яким вибори у столиці можуть відбутися вже 8 грудня.

      Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу" – детальний аналіз у матеріалі 24 каналу.

      На Київ всі рівняються і очевидно, що бути мером Києва це теж є в певній мірі модно і це є довольно колосальний ресурс для розвитку. І цілком логічно дострокові вибори провести, використати оцей рейтинг довіри, який ще є високий,
      – додав політичний експерт Тарас Семенюк.

      Водночас "Слуга народу" хоче скоротити кількість депутатів Київради до 84 і забрати частину повноважень у міського голови. Раніше обраний на виборах мер мав обіймати ще й посаду голови Київської міської держадміністрації.

      Проте в команді Президента їх вирішили розділити. І віддати більше повноважень очільнику КМДА. А чи пройдуть ці зміни у парламенті, залежить лише від бажання партії влади. Та навіть якщо Кличко таки збереже посаду, то стане мером без повноважень.

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Віталій Кличко Новини України КМДА Новини Києва Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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