Правоохоронців на місце події викликали небайдужі громадяни. Причина конфлікту між чоловіками наразі невідомі.
Дивіться також Померла від важких травм у лікарні: у Києві чоловік зґвалтував знайому
Що відомо про бійку в Івано-Франківську
Ввечері 22 вересня в центрі міста відбулась масова бійка. Як тільки на лінію 102 надійшло повідомлення про сутичку, наряди поліції оперативно прибули на місце події.
Бійка у центрі Франківська: дивіться відео
Поліцейські припинили бійку і найбільш активних учасників конфлікту доставили до Івано-Франківського районного управління поліції для встановлення анкетних даних та з’ясування обставин. Після проведення першочергової перевірки їхнім діям нададуть правову кваліфікацію.
У Києві також "весело". Днями в столиці трапився доволі незвичний інцидент. Двоє чоловіків вирішили викрасти авто, поки його водій спілкувався з поліцією.
У Києві п'яні чоловіки уявили себе героями GTA
- Все почалося з ДТП – дорогу не поділили транспортні засоби Volkswagen Caddy та Skoda Fabia. Останній стояв на деякій відстані від місця ДТП, оскільки не зміг зупинитися одразу після зіткнення. Під час спілкування з учасниками події охоронці порядку почули, як автомобіль Skoda раптово завівся та розпочав рух, однак водій перебував поряд з інспекторами.
- Правоохоронці наздогнали авто і виявилося, що в салоні перебували двоє невідомих з ознаками алкогольного сп'яніння. А власник автівки повідомив, що бачить цих осіб вперше.
- Патрульні затримали обох чоловіків та склали на громадянина, який перебував за кермом протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та постанову за "керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів".
- Окрім того, інспектори виявили ознаки сп'яніння й у власника автомобіля Skoda. Щодо останнього правоохоронці також склали протокол за "керування транспортним засобом у стані сп'яніння".
- Але "Санта-Барбара" на цьому не закінчилась, оскільки винним у скоєнні ДТП виявився тверезий водій Volkswagen. На нього склали протокол за порушення правил дорожнього руху. Подальшим з'ясуванням обставин події та наданням правової кваліфікації діям затриманих займатимуться слідчі.