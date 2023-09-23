Правоохоронців на місце події викликали небайдужі громадяни. Причина конфлікту між чоловіками наразі невідомі.

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Що відомо про бійку в Івано-Франківську

Ввечері 22 вересня в центрі міста відбулась масова бійка. Як тільки на лінію 102 надійшло повідомлення про сутичку, наряди поліції оперативно прибули на місце події.

Бійка у центрі Франківська: дивіться відео

Поліцейські припинили бійку і найбільш активних учасників конфлікту доставили до Івано-Франківського районного управління поліції для встановлення анкетних даних та з’ясування обставин. Після проведення першочергової перевірки їхнім діям нададуть правову кваліфікацію.

У Києві також "весело". Днями в столиці трапився доволі незвичний інцидент. Двоє чоловіків вирішили викрасти авто, поки його водій спілкувався з поліцією.

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