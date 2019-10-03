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      Бійка у Полтаві за участю п’яного поліцейського: правоохоронець пояснив, чому напав на людей

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      Василь Твердохліб
      Василь Твердохліб / інтернет-видання "Полтавщина"

      Поліцейському Василю Твердохлібу з Полтави, який разом із сином влаштував масштабну бійку, обрали запобіжний захід. Судді відправили чоловіка під арешт на 60 діб.

      Інцидент трапився ввечері 29 вересня. Поліцейський Твердохліб разом із сином побили на вулиці двох студентів, а потім почали докучати ще й жінці. За неї заступився випадковий свідок, який також отримав від нападників. Почувши крики, з будинку вибіг чоловік потерпілої жінки, і щоб зупинити бійку здійснив попереджувальний постріл вгору гумовою кулею. В результаті сутички тяжкі тілесні ушкодження отримав один зі студентів, йому видалили селезінку.

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      Справу взялися розслідувати полтавські правоохоронці та ДБР. В результаті – Твердохліба звільнили зі служби у лавах поліції та оголосили підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Також на судовому засіданні йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 днів.

      Під час засідання прокурор розповів, що Василь Твердохліб завдавав своїм жертвам удари предметом, схожим на биту – його досі не знайшли. Сам поліцейський заперечує, що мав биту і каже: у нього стріляли, передає інтернет-видання "Полтавщина".

      Василь Твердохліб
      Василь Твердохліб з адвокатом/ фото інтернет-видання "Полтавщина"

      Адвокат підозрюваного просив призначити підзахисному домашній арешт з носінням електронного браслета.

      Водночас, Твердохліб розповів свою версію подій. Так, він пояснив, що на лавці, біля якої стояли молоді люди, постійно були "бульбулятори" (саморобні прилади для вживання коноплі). Він вважає, що студенти вживали наркотики і це його неабияк дратувало, тому він не витримав і побив одного зі студентів.

      Сину поліцейського теж невдовзі можуть притягнути до відповідальності. Наразі вирішується питання щодо кваліфікації його дій.

      син Василя Твердохліба
      Син Василя Твердохліба/ фото інтернет-видання "Полтавщина"

      Що відомо про поліцейського-нападника Твердохліба? Він – сержант поліції. Прийшов у батальйон "Полтава" у 2014-му і здебільшого служив у зоні АТО та ООС. Його син теж брав участь у бойових діях в зоні АТО, в результаті чого отримав психічні розлади.

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Поліція Новини Полтави Рішення суду Скандал
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