Бійці показали зворушливий малюнок 6-річного Лева, який ховається у підземеллях "Азовсталі"

Російські окупанти не припиняють штурмувати "Азовсталь". Територію комбінату постійно обстрілюють та скидають бомби на нього.

Сотні людей перебувають у бомбосховищах "Азовсталі". На жаль, ховатися доводиться й малечі. "Азовці" щодня спілкуються з ними.

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Малюнок хлопчика, який ховається у підземеллях "Азовсталі"

Так, "Азовець" Ілля Трищенко поділився малюнком 6-річного Лева, який ховається у бомбосховищах "Азовсталі".

Боєць розповів, що спершу Лев говорив про сірого песика, який прибився до них у підвалі, а потім побіг за малюнком. На ньому червоним фломастером виведений напис, який пробирає на сльози, адже це реалії, в яких доводиться жити дітям.

Знают взрослые и дети новые приметы. Если серый лает, то летят ракеты,

– написав хлопчик.



Малюнок 6-річного Лева, який ховається у підземеллях "Азовсталі" / Фото з телеграм-каналу TV7 Маріуполь

Що відбувається у Маріуполі: коротко

З 1 березня 2022 року місто перебуває у блокаді російських загарбників. Упродовж цього часу окупанти обстрілювали Маріуполь та руйнували його, забравши щонайменше 22 тисячі життів.

"Азовсталь" за цей час стала прихистком для військових і мирного населення. Окупанти ж вдають, що цивільних там немає, постійно обстрілюючи завод.

Путін раніше віддав наказ нібито припинити штурм "Азовсталі. Але росіяни продовжують бомбардувати його.

По заводу "Азовсталь" окупанти тільки за 26 квітня завдали 35 авіаударів.

Українська сторона щоденно вимагає відкрити гуманітарні коридори. Але ворог зриває евакуацію з Маріуполя, й примусово вивозить людей до своєї держави.