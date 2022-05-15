Бійці тижнями не виходять на вулицю, у бункері дихають грибком, – дружини оборонців Маріуполя

Дружини захисників Маріуполя розповіли на пресконференції про критичну ситуацію на "Азовсталі", де перебувають їхні чоловіки.

Поранені бійці з відкритими ранами – у повній антисанітарії. Вони не мають ліків, а операції на ампутацію кінцівок проводять без жодного знеболювального чи анестезії.

Важливо Щодня гинуть люди, їжі немає, бійці готуються до останнього бою, – дружини захисників Маріуполя

На всіх є склянка води, яку бійці вимушені ділити. Люди роблять по одному ковтку на 5 – 6 годин.

Хвороби у бункерах

У військових розвивається сепсис. У бункерах тотальна пліснява. Люди тижнями не виходять звідти. Непоранені бійці теж переважну більшість часу перебувають у бункерах, оскільки йдуть перманентні бомбардування.

Вони не бачать сонця, вони дихають грибком. Коли виходять, то шукають воду та їжу,

– розповіли дівчата.

Обстріли "Азовсталі"

В укриттях заблокованого заводу "Азовсталь" опинились у пастці захисники Маріуполя. Це бійці полку "Азов", морпіхи, прикордонники, поліцейські та медики. Крім того, там є близько 600 поранених бійців. Через відсутність медикаментів і брак медиків вони не можуть отримати належну допомогу.

Територію заводу постійно обстрілюють з усіх видів озброєння та намагаються штурмувати. Бійці тримають оборону та навіть контратакують окупантів. Однак обстріли загарбників стають все більш потужними. Наприклад, 15 травня окупанти вперше застосували у Маріуполі запалювальні або фосфорні бомби. Така зброя заборонена для використання у населених пунктах.

Рідні захисників Маріуполя вимагають для них екстракції. Це процедура, коли третя країна може стати посередником та посприяти вивезенню бійців на свою територію. Там вони мають перебувати до закінчення війни.

Зараз Україна почала перемовини щодо евакуації важкопоранених захисників Маріуполя. Зокрема, наразі ведуть переговори про евакуацію 38 українських воїнів. Усі вони – лежачі та потребують невідкладної допомоги. Ірина Верещук зазначала, що посередником має стати Туреччина. Також міністерка з питань реінтеграції окупованих територій просила утриматись від коментарів, поки не закінчились переговори.

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