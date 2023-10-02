Науковець Біжан Шаропов отримав звання Герой України: він загинув під Ізюмом у 2022 році
Джерело:Володимир Зеленський
Президент України нагородив біолога та військового Біжана Шаропова званням Герой України. Нагороду військовослужбовець отримав посмертно – він загинув на фронті у 2022 році.
У березні 2023 року Героя відправили в останню путь у Києві. Церемонію прощання провели на Майдані Незалежності, після чого його поховали на Алеї Слави.
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Отримав Героя – проте посмертно
Наприкінці вересня на сайті президента України з'явився указ про нагородження Шаропова Біжана Рашидовича званням Герой України. Військового удостоїли ордена "Золота Зірка". Нагороду він отримав посмертно – він загинув на війні проти Росії.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові,
– йдеться в указі Володимира Зеленського.
Відомо, що Біжан у перші дні повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Навесні 2022 року він загинув у бої під Ізюмом. Його смерть підтвердили за допомогою ДНК-експертизи лише у лютому 2023 року.
Герой віддано боронив Україну / фейсбук Біжана Шаропова
Чоловік був ученим-біофізиком, співзасновником компанії "Українські генетичні технології". Відомо, що він у 2013 – 2014 роках брав активну участь у Революції Гідності. Пізніше, у 2014 – 2015 роках Шаропов воював в складі батальйону "Айдар" у Луганській області.
Втрати України у боротьбі
- На війні проти Росії загинув доброволець Роман Шаповал з позивним "Зяблік". Йому назавжди залишився 31 рік. Він йшов до лав ЗСУ з метою помститися росіянам за рідну Нову Каховку.
- На передовій загинув фотограф Володимир Миронюк – він потрапив під ворожий вогонь на Донеччині. Чоловік був громадянином США, але від 2014 року жив в Україні.
- Обороняючи Батьківщину, на Донеччині загинув нацгвардієць Костянтин Ковтун. Він був сином очільника Ніжинської районної державної (військової) адміністрації.