Від біженки до дружини: речник президента Чехії одружився з українкою
8 листопада 2022 , 10:27Читать новость на русском
Джерело:Blesk
Прессекретар президента Чехії одружився з українкою, яка тікала від війни. Зараз молодята проводять медовий місяць у Чехії.
Церемонія відбулась 4 листопада. За даними видання, 43-річний Овчачек зійшовся зі своєю обраницею навесні.
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Як пройшло весілля
Весільна церемонія відбулась у костелі. Святкували у тісному сімейному колі.
Як відомо, дружина Овчачека родом з України. Вони познайомилися, коли він запропонував їй житло в рамках допомоги біженцям. Також повідомляється, що в неї є син дошкільного віку.
Овчачек є прессекретарем президента Чехії Мілоша Земана з 2013 року.
Як Чехія допомагає Україні у війні проти Росії
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