Дії Ілона Маска можуть загрожувати безпеці США: Білий дім почав перевірку

У Білому домі розмірковують над тим, чи варто США перевірити деякі підприємства Ілона Маска щодо національної безпеки. Увагу американських чиновників привернула операція Ілона Маска щодо купівлі Twitter за 44 мільярди доларів.

За інформацією Bloomberg, офіційним особам США стало ніяково через висловлювання Ілона Маска щодо можливого скасування постачання супутникової служби Starlink в Україну. Вони обурені скандальними твітами мільярдера щодо війни в нашій державі. Також американські чиновники стурбовані планами Маска щодо придбання Twitter із групою іноземних інвесторів.

До речі Ілон Маск планує звільнити більшість працівників Twitter

Білий Дім може перевірити компанії Ілона Маска

За словами співрозмовників видання, обговорення наразі перебуває на ранній стадії. Зазначається, що чиновники в уряді США та розвідці зважують доступні інструменти, які б дозволили федеральному уряду перевірити підприємства Маска.

Повідомляють, що однією з можливостей є закон, який регулює Комітет з іноземних інвестицій у Сполучених Штатах для перевірки угод і операцій Маска на ризики національній безпеці. Міжвідомча група CFIUS перевіряє придбання американських компаній іноземними покупцями. За інформацією джерел, незрозуміло, чи запропонують перевірку CFIUS, яка включатиме оцінки Державного департаменту, Міністерства оборони та внутрішньої безпеки.

Приводом для перевірки може бути Twitter

Як привод для перевірки CFIUS названо угоду Маску з іноземними інвесторами з купівлі Twitter за 44 мільярди доларів. До групи входять племінник короля Саудівської Аравії Аль-Валід ібн Талал аль-Сауд, біржа цифрових активів під управлінням бізнесмена з Китаю Binance Holdings Ltd і фонд добробуту Катару.

Нагадаємо, що один з інвесторів Twitter Джузеппе Пампена подав до Федерального суду Сан-Франциско позов проти Ілона Маска. Він запевняє, що американський мільярдер маніпулював вартістю акцій Twitter, щоб знизити її на 11 мільярдів доларів.

Ілон Маск відмовився від погрози щодо припинення фінансування Starlink

На початку жовтня Ілон Маск відзначився скандальними твітами. Він запропонував "формулу миру", яка лише обурила українців. Також мільярдер заговорив про те, що SpaceX може перестати фінансувати супутниковий інтернет Starlink в Україну, тож він звернувся до Пентагону.

Через декілька тижнів Маск заявив, що все ж таки продовжить фінансувати Starlink в Україну. Однак він все ж таки дорікнув про те, що його компанія втрачає свій прибуток. Що ж вплинуло на рішення мільярдера, наріз невідомо.

Нещодавно він розповів, скільки SpaceX втрачає на Starlink для України. Також Маск наголосив, що не отримали жодного фінансування від Міністерства оборони США, через день після того, як було сказано, що Пентагон розглядає можливість оплати супутникову мережу.

Відомий мільярдер тонко потролив Дмітрія Мєдвєдєва, згадавши про Бахмут.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск у разі успішної купівлі Twitter хоче звільнити 75 відсотків співробітників компанії. Однак причина не в самому мільярдерові, компанія все одно планує провести масштабні скорочення.

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