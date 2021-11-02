Про те, що українські правоохоронці оголосили у розшук Галантерника, у мережі повідомив журналіст Олег Новіков.

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Галантерника оголосили у розшук

НАБУ оголосило в розшук одеського бізнесмена Володимира Галантерника як у національний, так і міжнародний,

– повідомив Новіков.

Бізнесмена підозрюють у створенні та очоленні злочинної організації в Одесі, яка завдала місцевій громаді збитків на суму у 689 мільйонів гривень.

Галантерник виїхав за кордон

Журналіст з посиланням на джерела повідомив, що 31 серпня 2021 року Галантерник виїхав з Харкова за кордон. Він начебто домовився з прикордонниками про перетин кордону без інформування про це детективів НАБУ.

За інформацією Бюро, Галантерник та його спільники заволоділи 6 земельними ділянками в Одесі, на яких звели будинки. Усі збудувала компанія "Будова", яку пов'язують з Галантерником. Окремо фігурантів підозрюють у заволодінні понад 131 мільйона гривень на закупівлі земельної ділянки колишнього аеродрому "Застава" за завищеною вартістю.

Галантерника оголосили в розшук / Скриншот з телеграму Новікова

Справа захоплення землі в Одесі: коротко

6 жовтня 2021 року генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання землі в Одесі. Того ж дня вона підписала підозру в цій справі меру міста Геннадію Труханову, колишньому головному прокурору Одещини Олегу Жученку, заступнику міського голови Олегу Бриндаку, директорці юридичного департаменту міськради Інні Поповській та бізнесмену Володимиру Галантернику.

11 жовтня Труханова випустили під заставу 30 мільйонів гривень. Через 2 дні також під заставу на волю вийшла Поповська, а згодом і Жученко.

Текст допису Олега Новікова:

​​Галантерника оголосили в національний і міжнародний розшук

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук одеського бізнесмена Володимира Галантерника як у національний, так і міжнародний. Його підозрюють у створенні та очоленні злочинної організації в Одесі, яка завдала 689 млн грн збитків місцевій громаді.

Як повідомляють співрозмовники, 31 серпня 2021 року Галантерник виїхав за кордон з Харкова, де він нібито домовився з прикордонниками про перетин кордону без інформування про це детективів НАБУ.

За даними НАБУ, вказані особи заволоділи шістьма земельними ділянками в Одесі за адресами: Гагарінське плато, 4 (житловий комплекс Sea View); Варненська, 27 з літерами А, В і Г (ЖК "Скай Сіті2); Жаботинського 54А (ЖК "Альтаїр-3") та Академічна, 30 (апарт-комплекс "Морська резиденція"). Всі вказані будинки збудувала компанія "Будова", яку пов'язують з Галантерником. Окремо фігурантів підозрюють у заволодінні понад 131 млн грн на закупівлі земельної ділянки колишнього аеродрому "Застава" за завищеною вартістю.