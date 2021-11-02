Про те, що українські правоохоронці оголосили у розшук Галантерника, у мережі повідомив журналіст Олег Новіков.
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Галантерника оголосили у розшук
НАБУ оголосило в розшук одеського бізнесмена Володимира Галантерника як у національний, так і міжнародний,
– повідомив Новіков.
Бізнесмена підозрюють у створенні та очоленні злочинної організації в Одесі, яка завдала місцевій громаді збитків на суму у 689 мільйонів гривень.
Галантерник виїхав за кордон
Журналіст з посиланням на джерела повідомив, що 31 серпня 2021 року Галантерник виїхав з Харкова за кордон. Він начебто домовився з прикордонниками про перетин кордону без інформування про це детективів НАБУ.
За інформацією Бюро, Галантерник та його спільники заволоділи 6 земельними ділянками в Одесі, на яких звели будинки. Усі збудувала компанія "Будова", яку пов'язують з Галантерником. Окремо фігурантів підозрюють у заволодінні понад 131 мільйона гривень на закупівлі земельної ділянки колишнього аеродрому "Застава" за завищеною вартістю.
Галантерника оголосили в розшук / Скриншот з телеграму Новікова
Справа захоплення землі в Одесі: коротко
- 6 жовтня 2021 року генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання землі в Одесі. Того ж дня вона підписала підозру в цій справі меру міста Геннадію Труханову, колишньому головному прокурору Одещини Олегу Жученку, заступнику міського голови Олегу Бриндаку, директорці юридичного департаменту міськради Інні Поповській та бізнесмену Володимиру Галантернику.
- 11 жовтня Труханова випустили під заставу 30 мільйонів гривень. Через 2 дні також під заставу на волю вийшла Поповська, а згодом і Жученко.
Текст допису Олега Новікова:
Галантерника оголосили в національний і міжнародний розшук
Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук одеського бізнесмена Володимира Галантерника як у національний, так і міжнародний. Його підозрюють у створенні та очоленні злочинної організації в Одесі, яка завдала 689 млн грн збитків місцевій громаді.
Як повідомляють співрозмовники, 31 серпня 2021 року Галантерник виїхав за кордон з Харкова, де він нібито домовився з прикордонниками про перетин кордону без інформування про це детективів НАБУ.
За даними НАБУ, вказані особи заволоділи шістьма земельними ділянками в Одесі за адресами: Гагарінське плато, 4 (житловий комплекс Sea View); Варненська, 27 з літерами А, В і Г (ЖК "Скай Сіті2); Жаботинського 54А (ЖК "Альтаїр-3") та Академічна, 30 (апарт-комплекс "Морська резиденція"). Всі вказані будинки збудувала компанія "Будова", яку пов'язують з Галантерником. Окремо фігурантів підозрюють у заволодінні понад 131 млн грн на закупівлі земельної ділянки колишнього аеродрому "Застава" за завищеною вартістю.