Як підготуватися до блекауту: мер прифронтового Кременчука дав цінні поради

Війна в Україні триває. Не виключено, що ворог може повторити терор із обстрілами енергетичних об'єктів України.

Росія може поновити удари по енергетичній структурі, тому потрібно бути готовим до нового блекауту. Міський голова прифронтового Кременчука поділився порадами щодо підготовки.

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Як підготуватися до блекауту

Насамперед потрібно сформувати аптечку, особливо важливо мати запас препаратів, які ви приймаєте регулярно.

Також потрібно подбати про збереження тепла в будинку. Для цього треба заклеїти вікна, щоб не було щілин та ущільнити вхідні двері.

Крім цього, необхідно подбати про енергонезалежність.

Якщо маєте пічне опалення – зробіть запас дров. Якщо маєте генератор – зробіть запас палива,

– порадив Малецький.

Також важливо, аби у паливний бак автомобіля був не порожнім.

Складнощі легше переживати разом, тому потрібно об'єднатися з сусідами та допомагати одне одному.

"Усі міські служби готуються до будь-яких можливих сценаріїв, ми забезпечуємо усі міські системи генераторами та запасом палива, сформували запас матеріалів для ремонтних бригад", – наголосив мер Кременчука.

Він також зазначив, що немає конкретних дат можливих обстрілів, але важливо бути готовими до всього.

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