В Іспанії заявили про відновлення понад 99% електропостачання після масштабного блекауту
- Станом на ранок 29 квітня в Іспанії відновлено 99% електропостачання після масштабного блекауту.
- Прем'єр-міністр Педро Санчес та його команда контролювали процес відновлення, а о 9 ранку король Іспанії проведе Раду національної безпеки.
В Іспанії повідомили, що станом на ранок вівторка, 29 квітня, електропостачання відновлено на 99%. Усі підстанції транспортної мережі працюють.
О 9 ранку 29 квітня король Іспанії проведе Раду національної безпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на El Pais та Red Eléctrica.
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Електропостачання в Іспанії відновлюють
У компанії оператора Red Eléctrica повідомили про задоволення 99,16% потреб у електроенергії.
Крім того, повністю відновлено роботу всіх підстанцій транспортної мережі, додала вона.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що провів ніч у штаб-квартирі оператора Red Eléctrica, контролюючи процес відновлення.
Ми працюємо без перерви, щоб відновити постачання. Дякую всім працівникам, які докладають зусиль для відновлення нормального життя,
– написав він.
Санчеса супроводжували віцепрем'єрки Марія Хесус Монтеро та Сара Ааген. У вівторок о 9:00 вони мають взяти участь у засіданні Ради національної безпеки під головуванням короля.
Нагадаємо, в понеділок близько 12:30 за місцевим часом без електроенергії залишилася майже вся територія Іберійського півострова – Іспанія, Португалія та частина Франції.