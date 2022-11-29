Блекаут у Франківську може тривати тижні, – Марцінків закликав готуватися до важких часів

Мешканців України готують до складних часів, пов'язаних з масованими ракетними ударами з боку Росії. Так, мер Франківська попередив про можливий тривалий блекаут.

На цьому Руслан Марцінків наголосив під час свого відеозвернення 28 листопада. Мер Івано-Франківська зазначив, що мешканцям міста слід підготуватися до тривалого відключення світла.

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Блекаут може бути затяжним

Дуже важливо, щоб зараз ми цей тиждень максимально використали, підготувалися до повного блекауту. Не знаю, коли це буде. Можливо, день. Можливо, два. Можливо, тиждень. Можливо, два тижні,

– підкреслив Марцінків.

Він зазначив, що потрібно буде підготуватися до того, що електрики не буде. Крім того, можуть бути проблеми з газо-, водо-, а також теплопостачанням. Такими, за словами міського голови, є реалії війни, яку розв'язали росіяни проти українців.

Вода буде, але не всюди

Очільник міської ради зазначив, що у разі відключення електроенергії до багатоквартирних будинків воду подаватимуть з обмеженнями. Її отримуватимуть мешканці перших 2 – 3 поверхів. З цієї причини у місті відкриють пожежні гідранти, звідки можна буде набирати воду. Також він запевнив, що питною водою людей забезпечать.

Водночас він зауважив, що досі є мешканці та заклади, які не до кінця розуміють усю складність ситуації, яка виникла. Марцінків у зверненні підкреслив, що тиждень буде надзвичайно складним. Тож слід бути готовими, що ситуація у місті може погіршуватися.

Тож він попрохав людям іти назустріч один одному. Якщо у вас є світло – допоможіть тим, у кого його немає. До прикладу, щоб зарядити мобільний телефон. Водночас він закликав заощаджувати електроенергію та з розумінням поставитися до обмежень.

Відсутність світла породжує нові виклики

Так, у Львові й області мешканцям доведеться звикати до нових реалій. Світло тепер даватимуть почергово, але його не буде по 16 годин на добу. Так, у Львівобленерго зазначили, що вимикатимуть електроенергію на 8 годин, після чого її подаватимуть на 4, а потім знову вимикатимуть на 8.

Тим часом одеського підприємця оштрафували на 34 тисячі гривень. Сталося це через те, що він вирішив у ці непрості часи допомогти людям працювати. Чоловік облаштував хаб у власному приміщенні, де за власні ж кошти встановив генератор. Але це не сподобалося правоохоронцям, які й виписали штраф.

Тим часом в Офісі Президента розповіли про зміни у позначеннях, які нанесені на інтерактивну карту "Пунктів Незламності". Тепер на мапі відображатимуться три категорії таких пунктів: організовані ДСНС і місцевою владою, бізнесом, а також заклади, які можуть працювати у разі відімкнення світла. Зауважимо, що в останніх ви не зможете заряджати свої пристрої.

Наостанок рекомендуємо мешканцям Києва встановити застосунок "Світло". З його допомогою можна буде моніторити час відключення електроенергії відразу у кількох точках. Наразі він доступний для пристроїв на iOS, але вже працюють над розробкою аналога для Android.

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