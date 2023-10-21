Можливий блекаут в Україні: що обов'язково потрібно мати українцям

Українці готуються до ймовірних блекаутів. Адже є ймовірність, що Росія знову завдаваиме масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Військовий у відставці та тепер інструктор з виживання Ігор Молодан в ефірі національного телемарафону розповів, як сам готується до зими. Про це пише 24 Канал.

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Що потрібно мати українцям перед можливими блекаутами

Передусім Ігор Молодан радить ті засоби, які не потребують електроенергії, можуть затримати тепло і допоможуть зігрітися попри те, є паливо чи дрова, чи ні. До таких речей належать: спальні мішки, ковдри, які закриваються як кокон, теплі речі, в яких можна "перезимувати".

Також експерт з виживання поділився, як сам готується до наступної зими. Зокрема собі він придбав до приватного будинку сонячну панель, інвертор та акумулятор. Він підтвердив, що такі речі ніколи не окупляться, однак зазначив, що це виключно для комфорту. Людям, які проживають у приватних будинках, він радить придбати бодай генератор, якщо дозволяють фінанси. Але річ, яка точно згодиться, якщо немає печі і яка коштує недорого – мангал, на якому можна приготувати їжу.

З огляду на безпеку, для квартир перелік речей для комфорту менший. До прикладу можна придбати автомобільний акумулятор чи інвертор, щоб бодай заряджати гаджети.

Він наголосив на тому, що безпека понад усе, тож жодних буржуйок та генераторів у квартирах бути не може. Також він нагадав регулярно провітрювати приміщення у випадку користування газовими приладами.

Чи буде в Україні блекаут цьогоріч