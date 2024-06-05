Можливі відключення і на 14 годин: яка ситуація зі світлом буде взимку

Через російські обстріли ситуація в енергосистемі України залишається надзвичайно складною. В усіх областях нашої держави вже ввели графіки відключення світла, аби зменшити навантаження. Однак надалі ситуація може погіршитися.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в розмові з 24 Каналом розповів, що хоч в Україні не буде "армагедону", однак, безумовно, українці зазнають чимало дискомфорту. Зокрема, відключення світла можуть стати на порядок тривалішими.

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Головна проблема енергосистеми зараз – це пікові години, коли ми справді не маємо достатніх генерувальних спроможностей. Тому перше, що потрібно відновлювати зараз – саме цю потужність, а це газотурбінна технологія. У це треба якомога більше та інтенсивніше інвестувати,

– наголосив Олександр Харченко.

Чого українцям чекати взимку

Чимало аналітиків прогнозують, що наступна зима в Україні буде надзвичайно складною. Тож зараз як місцева влада у різних регіонах, так і енергетики працюють над тим, аби, навіть за найскладніших умов, працювала насамперед критична інфраструктура. Тож кризових ситуацій принаймні у цьому секторі не мало б виникнути.

Втім загалом ситуація справді може бути дуже складною.

Чи важко буде взимку? Так, буде складно. Можливі обмеження і на 12, і на 14 годин. Особливо це стосується Києва. Зараз Київ – це об'єктивно слабке місце в енергосистемі. Але в цілому по країні не буде апокаліпсису, не буде найгіршого сценарію. Буде некомфортно та складно, але місцева влада готується, люди готуються,

– зазначив Харченко.

Зауважимо, що здебільшого наші опалювальні системи, як базове паливо використовують газ. Але для цього так само потрібна й електроенергія.

"Зараз йде дуже багато підготовки для того, щоб необхідні газові системи опалення і насоси для систем опалення, так само як водопостачання та каналізацій були оснащені резервами живлення. Деякі міста навіть забезпечують подвійні та потрійні резерви для того, щоб убезпечити систему опалення, каналізації та води у багатоквартирних будинках. Підготовка справді інтенсивна, йдуть великі роботи", – запевнив директор Центру досліджень енергетики.

Яка зараз ситуація зі світлом в Україні