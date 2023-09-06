Блінкен у Києві оголосить про нову допомогу для України: у CNN назвали суму

Держсекретар США Ентоні Блінкен 6 вересня прибув до Києва для зустрічей з ключовими українськими посадовцями. Очікується, що в Києві Блінкен оголосить про нову допомогу Україні від США.

За словами високопосадовця Державного департаменту, Блінкен оголосить про виділення Україні понад 1 мільярда доларів нового фінансування. Блінкен прибув до Києва після нічного обстрілу України, зокрема й столиці.

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Блінкен втретє за час повномасштабної війни приїхав у Київ

Держсекретар США добрався до Києва зранку 6 вересня після нічної подорожі потягом з Польщі, як і майже всі високопоставлені іноземні гості столиці України, включно з президентом США Джо Байденом, який приїжджав до України в лютому.

Це третій візит Блінкена до столиці України з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

У квітні 2022 року він здійснив поїздку з міністром оборони Ллойдом Остіном, всього через кілька тижнів після того, як російські війська були виведені з районів, розташованих безпосередньо на північ від Києва.

Його друга поїздка відбулася у вересні минулого року, коли в Харківській області тривав перший великий контрнаступ України.

За даними Державного департаменту, Блінкен також ненадовго приїжджав в Україну в березні 2022 року, коли зустрічався на кордоні з Кулебою.

Очікується, що Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, а також з іншими високопосадовцями та представниками громадянського суспільства, інформує Reuters.

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