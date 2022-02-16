Блінкен не виключає, що Росія "скоїть акт агресії" вже цього тижня
Джерело:U.S. Department of State
Ентоні Блінкен заявив, що подальша агресія Росії можлива, "починаючи з цього тижня". Про це свідчить розгортання ворожих сил у районах навколо України.
Держсекретар США наголосив, що українці мають розуміти російські інструменти. Їх країна-агресорка використовувала у минулому й використовує досі.
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За словами Блінкена, мовиться про провокації. Ними Росія може хотіти виправдати вторгнення, заплановане заздалегідь. Держсекретар США переконаний, що "це те, на що вони здатні".
Блінкен зауважив: висвітлення, можливо, є способом уникнути цього.
Починаючи з цього тижня, акт агресії (з боку Росії – 24 канал) цілком можливий, якщо ми подивимося на те, що відбувається з розгортанням російських сил у районах навколо України,
– мовиться у повідомленні.
Розмова Блінкена та Кулеби
- Держсекретар США та глава МЗС України Дмитро Кулеба 14 лютого провели розмову. Вони домовились координувати зусилля задля захисту України від Росії.
- Кулеба від імені офіційного Києва подякував Штатам за підтримку й допомогу. Глава МЗС наголосив, що вдячний за рішення надати Україні макрофінансову допомогу.
- Також Кулеба зауважив: вони з Блінкеном обговорили діяльність СММ ОБСЄ, адже Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії.
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