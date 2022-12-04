Удари по енергосистемі України: Блінкен пояснив, чому Путін обрав варварську тактику

Росія восени завдала чимало масованих ударів по енергетичній системі України з метою залишити українців без світла. У Кремлі намагаються використати зиму як зброю проти українців.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він назвав варварськими зусилля Росії з виведення з ладу електропостачання та інфраструктури в Україні.

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За словами Блінкена, кремлівський диктатор Владімір Путін обрав тактику випаленої землі, адже його військові не змогли досягти своїх завойовницьких цілей у війні проти України.

Путін намагався стерти Україну з карти, стерти її ідентичність, повернути її назад до складу Росії. Це не вдалося. Тоді він почав захоплювати землі на сході та півдні України. Це не вдалося, тому що українські військові відтіснили і повернули багато територій, які захопив Путін,

– сказав Блінкен.

Держсекретар США наголосив, що спроби Путіна використати зиму як зброю – справжнє варварство.

"Він намагається використати зиму як зброю, вимкнути світло, вимкнути тепло, занурити український народ у темряву і холод саме в той час, коли наступають зимові місяці. Це справді варварство", – резюмував він.

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