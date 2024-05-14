ППО, безпекова угода та саміт миру: Зеленський озвучив теми для переговорів із Блінкеном
Держсекретар США прибув до України. Президент Володимир Зеленський озвучив питання, які будуть порушені у ході переговорів з Ентоні Блінкеном.
У вівторок, 14 травня, глава держави акцентував на важливості постачання систем ППО з боку США для захисту Харківської області після приїзду Ентоні Блінкена. Крім того, Зеленський наголосив на обговоренні безпекової угоди з Вашингтоном. Про це інформує 24 Канал з посиланням на брифінг.
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Переговори Блінкена на Зеленського
Згадав український лідер і про підготовку до мирного саміту, який відбудеться в червні. Однак, вочевидь, у пріоритеті поки – постачання озброєння для захисту неба та обговорення безпекових домовленостей з Вашингтоном.
По-перше, рішення щодо пакета – для нас є ключовим, аби він прибув якомога швидше. По-друге, протиповітряна оборона. Це найбільший наш дефіцит. Я думаю, що це найбільша проблема. Нам треба два Patriot для Харківської області,
— сказав Зеленський.
Водночас представник зовнішньополітичного відомства США заявив, що частина американської допомоги вже прибула в Україну, а інша частина – ще в дорозі, вона дозволить змінити ситуацію. Власне, йдеться про програми з 60-мільярдного пакета підтримки.
Перед нами стоїть низка найважливіших питань на майбутні місяці, і ми хочемо бути впевнені, що разом з багатьма іншими партнерами, ми зробимо ці наступні місяці успішними. Ми впораємося з проблемами, які ми маємо, і що ми долаємо їх усі й робимо це разом,
– констатував Блінкен.
Більше про приїзд держсекретаря США
- Ентоні Блінкен прибув до Києва 14 травня з неоголошеним візитом. Як зазначали у виданні Reuters, аби продемонструвати солідарність Сполучених Штатів Америки з Україною на тлі загострення ситуація на Харківщині.
- Тривають запеклі бої в районі міста Вовчанська, що на півночі Харківської області, але ЗСУ вдалось заблокувати ворога на рубежах. Також, за словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни готують наступ на Сумщину.
- Це уже четвертий візит Блінкена в Україну від початку великої війни у 2022 році. Ймовірно, держсекретар зустрінеться і з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, і з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.