ППО, безпекова угода та саміт миру: Зеленський озвучив теми для переговорів із Блінкеном

Держсекретар США прибув до України. Президент Володимир Зеленський озвучив питання, які будуть порушені у ході переговорів з Ентоні Блінкеном.

У вівторок, 14 травня, глава держави акцентував на важливості постачання систем ППО з боку США для захисту Харківської області після приїзду Ентоні Блінкена. Крім того, Зеленський наголосив на обговоренні безпекової угоди з Вашингтоном. Про це інформує 24 Канал з посиланням на брифінг.

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Переговори Блінкена на Зеленського

Згадав український лідер і про підготовку до мирного саміту, який відбудеться в червні. Однак, вочевидь, у пріоритеті поки – постачання озброєння для захисту неба та обговорення безпекових домовленостей з Вашингтоном.

По-перше, рішення щодо пакета – для нас є ключовим, аби він прибув якомога швидше. По-друге, протиповітряна оборона. Це найбільший наш дефіцит. Я думаю, що це найбільша проблема. Нам треба два Patriot для Харківської області,

— сказав Зеленський.

Водночас представник зовнішньополітичного відомства США заявив, що частина американської допомоги вже прибула в Україну, а інша частина – ще в дорозі, вона дозволить змінити ситуацію. Власне, йдеться про програми з 60-мільярдного пакета підтримки.

Перед нами стоїть низка найважливіших питань на майбутні місяці, і ми хочемо бути впевнені, що разом з багатьма іншими партнерами, ми зробимо ці наступні місяці успішними. Ми впораємося з проблемами, які ми маємо, і що ми долаємо їх усі й робимо це разом,

– констатував Блінкен.

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Ентоні Блінкен прибув до Києва 14 травня з неоголошеним візитом. Як зазначали у виданні Reuters, аби продемонструвати солідарність Сполучених Штатів Америки з Україною на тлі загострення ситуація на Харківщині.

Тривають запеклі бої в районі міста Вовчанська, що на півночі Харківської області, але ЗСУ вдалось заблокувати ворога на рубежах. Також, за словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни готують наступ на Сумщину.

Це уже четвертий візит Блінкена в Україну від початку великої війни у 2022 році. Ймовірно, держсекретар зустрінеться і з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, і з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Президент України сподівається, що Сполучені Штати допоможуть Києву залучити до участі в саміті миру максимально велику кількість країн. Відбуватиметься захід у Швейцарії 15 і 16 червня 2024 року. Представників Росії не буде на переговорному процесі.