Блінкен у Пекіні: чи можлива відлига у відносинах США та Китаю

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна для проведення довгоочікуваних переговорів щодо спроб нормалізації відносин між США та Китаєм. Серед тем, які будуть на порядку денному, є також війна в Україні.

Докладніше про візит Ентоні Блінкена до Пекіна та про те, чи варто очікувати на відлигу у відносинах США та Китаю – аналізує журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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Дві важливі цілі візиту Блінкена в Пекін

Тож, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна, ставши першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай за останні 5 років.

За словами Блінкена, США вважають за важливе зберігати прямий канал зв'язку з Китаєм, незважаючи на розбіжності між країнами.

Напередодні візиту Блінкена до Пекіна високопоставлений американський дипломат розповів японському виданню Kyodo, що його візит до Пекіна має ще дві важливі цілі: просувати інтереси та цінності США, у тому числі відверто говорити про свої "реальні побоювання з низки питань", та вивчати потенційні галузі співробітництва, де "перетинаються інтереси двох країн, такі як глобальна економічна стабільність та зміна клімату".

Однак ці тези не описують загальну адженду візиту Блінкена до Китаю.

У США традиційно запевняють, що не очікують на прорив у складних та заплутаних відносинах з Китаєм лише завдяки поїздці Блінкена. При цьому вони вважають, що такий візит прокладе шлях до розширення контактів між високопоставленими офіційними особами США та Китаю в усіх напрямках.

Мовляв, це лише початок складного шляху. Під час візиту до Пекіна держсекретар США має провести серію переговорів із високопоставленими китайськими чиновниками протягом двох днів. Вони також можуть включати зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном наприкінці візиту.

Чому у відносинах США і Китаю виникла напруженість

Втім, перш ніж перейти до конкретики, варто нагадати, що поїздка Блінкена була погоджена президентами США та Китаю ще у листопаді 2022 року на зустрічі G20 в Індонезії.

Спочатку планувалося, що Блінкен вирушить до Пекіна в лютому, проте після прольоту над Штатами ймовірної китайської повітряної кулі Вашингтон відклав наміри візиту на невизначений термін.

Після того, як Америка збила китайську повітряну кулю над військовими обʼєктами США, між країнами ще більше зросла напруженість.

Пекін заперечував звинувачення у збиранні секретної інформації. Але, як писали американські ЗМІ, в аеростаті все ж таки знайшли обладнання, за допомогою якого міг відбуватися збір даних.

Але Китай також готував ґрунт для сьогоднішнього візиту Блінкена. Зокрема, речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь напередодні заявив, що США "мають працювати" з Китаєм та припинити "безвідповідальне цькування" країни, яка нібито "не є головним суперником" Америки.

Мовляв, це величезна помилка, адже дві могутні країни можуть нормально співіснувати у конкурентному світі.

Яка основна мета поїздки Блінкена

Однак, як пише СNN, офіційні особи США розглядають цю поїздку як спробу відновити нормальні канали зв'язку з Китаєм, щоб уникнути конфлікту між двома великими державами світу.

Мовляв, нині треба продовжити те, про що Байден і Сі домовилися на Балі наприкінці минулого року, а саме: встановити стійкі, регулярні лінії зв'язку на вищому рівні, аби не виникало непорозумінь.

Також перед Блінкеном стоїть завдання відновити канали зв'язку між військовими США та Китаю.

Адже навіть на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі міністри оборони обох країн мали змогу поговорити, але натомість просто потисли руки один одному лише зі сцени обмінювалися звинуваченнями. Китай тоді навідріз відмовився від військового діалогу.

Візит Блінкена в Пекін почався із зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом. Вже у понеділок запланована зустріч Блінкена з головним дипломатом Китаю Ван Ї, а також, можливо, з Сі Цзіньпіном.

Китай погодився на візит Блінкена не просто так

Однак нині американські експерти вказують на те, що Китай погодився на візит Блінкена не просто так. Аналітики певні, Пекін відчуває себе досить впевнено щодо своєї позиції, а тому і готовий спілкуватися.

Вся та дипломатія, яку наразі провадить Пекін, покликана показати, що Китай стає все більш впливовим і саме тому вимагає від США відповідного до себе ставлення.

З іншого боку, попри те, що Пекін намагається встановити окремий світовий порядок, де не домінують Сполучені Штати, Китай усе ще залежний і потребує американських інвестицій і торгівлі.

Китай стикається з повільним зростанням, уповільненням зростання нерухомості, рекордним рівнем безробіття серед молоді та скороченням іноземних інвестицій. Центральний банк Китаю цього тижня знизив ключові процентні ставки, а нові економічні дані показали, що відновлення після пандемії втратило імпульс.

І з цього приводу, доволі влучно висловився експерт із зовнішньої політики Китаю Бейтс Гілл, який відверто зауважив, що, попри доволі різну політику обох країн, торгівля між ними лише зростає.

І тут складно говорити про те, що нібито хтось із них готовий розірвати відносини.

Питання України – на порядку денному візиту Блінкена

Отже, якщо Китай прагне зростання, в його ж інтересах шукати точки дотику зі США. Хоча, питання національної безпеки все одно залишається наріжним каменем у відносинах обох країн. І тут домовитися навряд чи вдасться.

Водночас, що стосується війни Росії проти України, то це питання також стоїть на порядку денному візиту Блінкена до Пекіна.

Речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що Блінкен точно триматиметься питання стурбованості США через можливість передачі летальної зброї з Китаю до Росії.

Також Міллер зазначив, що США вітають участь будь-якої країни, яка хоче допомогти забезпечити справедливий мир в Україні. І це також буде предметом розмов в Пекіні.

І тут відбувається те, що, можливо, зіграє нам на руку. Видання Bloomberg пише, що президент США Джо Байден заявив, що сподівається зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном протягом наступних кількох місяців.

І з цього приводу Байден зробив цілком розумну заяву, яка має дещо послабити напруженість між Китаєм та США через повітряну кулю, збиту над Штатами у лютому. Неочікувано Байден каже, можливо, керівництво Китаю і не знало, що відбувається.

Варто додати, що зустріч Байдена та Сі може відбутися вже у листопаді, коли США прийматимуть у себе саміт лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Адміністрація Байдена вже неодноразово заявляла, що "вітатиме" роль Китаю у сприянні "справедливого та сталого миру" в Україні.

Однак водночас Вашингтон постійно говорить про те, що Пекін має вплинути на диктатора Путіна, аби той забрав свої війська з України.

І оскільки очікується, що Сі Цзіньпін відвідає саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, можливість проведення саміту Байдена і Сі спонукатиме обидві сторони шукати конструктивні результати.

Втім, американських оглядачів та політиків нині цікавить і більш глобальне питання.

Наприклад, кандидат у президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі вже відверто говорить, що Блінкен має поставити китайській стороні головне питання: чому і навіщо Китай готується до війни і навіщо він намагається посилити свій вплив у західному світі. На думку Гейлі, це питання, на які не хотів би відповідати Китай, але США прийшов час їх поставити.