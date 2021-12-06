Блінкен сподівається, що Росія сама вирішить піти на деескалацію щодо України

Державний секретар США Ентоні Блінкен 5 грудня дав інтерв'ю шведському телебаченню. У ньому згадав і про гостру тему ситуації навколо України.

Зокрема, Блінкен висловив сподівання, що Росія таки надасть перевагу деескалації, а не агресії. І вкотре він закликав Кремль відвести свої війська від українських кордонів.

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Блінкен у Швеції говорив про Україну

Ентоні Блінкен закликав російську владу повернутися до дипломатії, і використовувати саме її для розв'язання розбіжностей з Україною.

Я дуже сподіваюся, що Росія обере піти шляхом деескалації й відвести свої війська,

– також заявив він.

Причому, як додав глава Держдепу, Сполучені Штати Америки готові допомогти у цьому. А ще й згадав про мінські угоди, які мали б, на його думку, "стати шляхом для розв'язання протиріч" на Донбасі.

"Загроза дуже серйозна"

Також у Стокгольмі Ентоні Блінкен сказав главі МЗС Росії Сергію Лаврову, що "якщо Росія вчинить будь-який акт агресії щодо України, то це призведе до серйозних наслідків".

Причому, на переконання Блінкена, загроза такого агресивного акту з боку Кремля зараз дуже серйозна.

Загроза дуже серйозна. Що ми спостерігали? Це зосередження значних сил біля кордону з Україною. Це зусилля з дестабілізації всередині України. Це пропагандистську кампанію проти України в соціальних мережах, яка за масштабами зросла удесятеро,

– повідомив державний секретар США.

глава європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив підтримку Україні. За його словами,Євросоюз буде з нашою країною.

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