Блінкен закликав завершити конкурс з обрання керівництва САП без затримок

Ентоні Блінкен закликав комісію з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершити конкурс. Держсекретар США заявив, що варто уникнути затримок.

Відповідну інформацію політик озвучив під час спільного брифінгу в Києві. Це трапилось 19 січня.

До теми Мені соромно, – член конкурсної комісії у САП про затягування процесу

Блінкен закликав завершити конкурс САП

Ентоні Блінкен заявив, що Україна має бути єдиною в такі складні часи.

Президент Зеленський продовжує рухати важливі реформи вперед, включаючи нещодавню судову реформу, попри зовнішні виклики та тиск, з яким він стикається. Тому я хочу закликати комісію САП зробити останній крок у їхній роботі без подальших затримок та завершити відбір,

– заявив Блінкен.

Ба більше, наприкінці 2021 року американське посольство в Києві закликало Україну якнайшвидше обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Там вимагали не блокувати роботу органу та не дозволяти корумпованим зовнішнім силам блокувати роботу, яку їм довірили.

Останні новини щодо роботи комісії САП

Понад рік триває процес щодо призначення головного антикорупційного прокурора. Він затягується чи зривається.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що процес затягується через незадоволення певних політичних еліт.

21 грудня 2021 року почався фінальний етап конкурсу обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Комісія мала провести співбесіди з кандидатами на посади керівника САП і його заступника.

За результатами конкурсу на посаду голови САП, перемогу здобув детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.

29 грудня 2021 року 5 членів конкурсної комісії з обрання голови САП звернулися до генпрокурорки Ірини Венедіктової. Вони просили допомогти розблокувати процес, який затягують вже тривалий час.

Мені соромно, – член конкурсної комісії у САП про затягування процесу: дивіться відео