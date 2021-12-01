Блінкен закличе Лаврова відвести війська Росії від України

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що закличе главу МЗС Росії Сергія Лаврова відвести війська від України. Американський чиновник наголосив, що Вашингтон не шукає конфлікту. Там вірять у дипломатичний шлях вирішення війни на Донбасі.

Блінкен попередив про масштабні економічні санкції проти Росії, якщо та атакуватиме Україну.

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США хотіли б стабільних і передбачуваних відносин з Росією, попри всю їхню напруженість. За словами чиновника, НАТО не має агресивних намірів щодо Москви.

Росія має припинити деескалацію

Блінкен заявив, що звернеться до Лаврова щодо відведення військ під час зустрічі 2 грудня. Крім того, держсекретар планує зустрітись і з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Росії потрібно скасувати посилення військ на кордоні, припинити дестабілізацію та провокації. Про це я повідомлю Сергія Лаврова завтра,

– наголосив Держсекретар.

Блінкен нагадав, що такі заклики вже звучали у контактах США та Росії на інших рівнях.

Росія має план проти України

Також Блінкен додав, що у Кремлі вже підготували план дій проти України. Тому США вкрай занепокоєні. Окремо відзначили, що у Кремлі активізували поширення дезінформації. Зокрема, збільшується кількість пропаганди.

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