"Бліц-операція": назвали стратегічний об'єкт України, який може захопити Росія

Експерти вважають, що Росія навряд наважиться на повномасштабну війну проти України. Проте на бліц-операцію Москва може піти – задля того, щоб захопити кілька важливих об'єктів – таких, як Північнокримський канал та водосховище.

Про це повідомив старший аналітик Вільнюського інституту політичного аналізу Марюс Лаурінавічюс.

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Білорусь не відіграє ключової ролі

Білорусь для Росії, вважає Марюс Лаурінавічюс, не грає ключової ролі, адже Москва цілком може вести війну і без участі Мінська.

Білорусь як територія становить загрозу для України, атака звідти теж може статися. Але якщо Росія задумає військову авантюру проти України, вплутається в повномасштабну війну, то скільки кілометрів до Києва – не найголовніше,

– зазначив аналітик.

Кремль поки до повномасштабної війни з Україною не готовий, проте на "бліц-операцію" може спромогтись. Наприклад, задля того, аби захопити Північнокримський канал та водосховище.

На думку експерта, Росія радше готується до війни з НАТО, аніж з Росією.

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Що відомо про накопичення російських військ на українському кордоні: