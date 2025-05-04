"Озброїти Україну до зубів": відомий пастор опублікував заяву про підтримку Києва

Пастор Марк Бернс останнім часом дуже активний щодо України. 3 травня він опублікував чергову заяву про війну Росії проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Марка Бернса в Х.

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Як прихильник Трампа Бернс підтримує Україну

Цікаво, що заяву духівника Трампа завершують теги #SlavaUkraine #MAGA #UkraineRussiaWar.

Марк Бернс уже говорив, що Росія чинить злочини. Він спершу був цілком на боці Трампа, який закликав "перестати фінансувати безглузду війну". Але змінив свою позицію після візиту до Бучі та Кривого Рогу після чергової атаки на це місто. І зміг змінити позицію Трампа.

Водночас Бернс продовжує риторику Трампа, мовляв, російські солдати теж гинуть.

"Як в пастора, американця, прихильника MAGA Трампа з першого дня і людини Божої, моє серце розривається від втрати невинних життів – понад 5 000 українських і російських солдатів щотижня – і я закликаю світ об'єднатися в молитві та діях, щоб зупинити це безглузде вбивство. Я завжди заявляв, що підтримка України – це перш за все Америка", – написав він.

Бернс підкреслив, що "агресивне приєднання Росії до БРІКС є прямою загрозою для американського долара", економіки США та глобального лідерства Вашингтона.

Він розуміє, що Путін не зупиниться на Україні: "Якщо ми не підведемо риску в Україні, ми ризикуємо побачити, як наступною впаде Молдова, потім країни Балтії, втягуючи НАТО в повномасштабну Третю світову війну. Ми не можемо собі цього дозволити. Час діяти вже настав".

Нещодавня угода про модернізацію F-16 в рамках нового українсько-американського партнерства у сфері мінеральних ресурсів є критично важливим кроком вперед. Ми повинні озброїти Україну до зубів, але не для того, щоб спровокувати війну, а для того, щоб запобігти подальшому кровопролиттю і стримати поширення тиранії. Мир не приходить через слабкість, він приходить через силу і рішучість. Шлях до миру прокладений силою, єдністю та непохитною вірою,

– підкреслив пастор.

Наостанок він написав: "Молімося за родини загиблих, за лідерів, які приймають важкі рішення, і за те, щоб з попелу війни повстав справедливий мир. Нехай Бог благословить Україну, нехай Бог благословить Америку і нехай Бог дарує нам мудрість і мужність захищати свободу там, де їй загрожує небезпека".

Андрій Єрмак коротко відповів на цю публікацію.

"Дякую американському пастору Марку Бернсу за підтримку України", – написав він.

Нагадаємо, Україна до літа може отримати ЗРК Patriot з Ізраїлю. Цей крок неможливий без узгодження зі США.