Про евакуацію з Афганістану просять ще близько 200 українців, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що станом на 31 серпня близько 200 українців просять про евакуацію з Афганістану. Водночас, за його словами, чотири країни звернулись до нашої держави по допомогу з порятунком своїх громадян.

Міністр закордонних справ зазначив, що ситуація з кількістю тих, хто хоче виїхати із зони небезпеки, постійно змінюється. Про це він повідомив під час робочого візиту в складі української делегації до США.

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Нікого не кинемо напризволяще, – Кулеба

Тому що хтось, наприклад, два тижні про себе не заявляв, а потім заявив. А хтось заявив, а потім полетів іншим літаком, бо з’явилася така можливість. Тому ця цифра плаває, але ніхто не буде кинутий напризволяще,

– сказав глава МЗС.

На запитання, чи може допомога України в евакуації громадян інших країн бути використана як геополітична перевага та "плюс" у стосунках з іншими державами, Дмитро Кулеба відповів:

"Не треба торгувати людським горем і намагатися продавати його та перетворювати у маркетинг. Ми не займаємося саморекламою, ми просто робимо свою справу. Наші партнери це цінують".

Очільник зовнішньополітичного відомства також додав, що в Афганістані залишаються люди, зокрема діти та жінки, для яких виїхати зараз звідти – це можливість уникнути загрози їхньому життю та безпеці.

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Евакуація українців з Афганістану: що відомо

Вперше український літак прибув в Афганістан в ніч проти 16 серпня. Тоді з країни вдалося евакуювати лише 8 українців, водночас 72 іноземців.

Другий евакуаційний борт доправив людей з Кабула до Києва 22 серпня. На борту літака перебували 83 людини, з них – 31 громадянин України.

Вранці 23 серпня з аеропорту афганської столиці вилетів ще один літак з нашими громадянами. На борту перебували 79 українців і їхні родини.