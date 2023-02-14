Блогер організував диверсію на оборонному підприємстві у Росії, ще й за гроші своїх підписників
Джерело:фейсбук Serg Marco
Блогер з Росії вирішив наробити чимало клопоту своєму ж війську. Для цього він влаштував справжнісіньку диверсію на підприємстві, яке виготовляє озброєння та техніку.
Організувати її він вирішив на підприємстві міста Тула. Воно називається НКО "ПКРВ", а відоме виготовленням 152-міліметрових керованих снарядів "Краснополь", ППО "Панцир-С" та іншого. Ні-ні, всю цю диверсію він зробив не власноруч, передає 24 Канал.
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Промотивував співробітників
Відомо, що він вирішив фінансово промотивувати співробітників підприємства. Звичайно ж, якщо вони влаштують диверсію. А росіянам це дуже навіть сподобалося, тож вони вирішили не зволікати та виконувати його завдання. Про це він і розповів своїм підписникам.
Слухняні співробітники надіслали блогерові документацію. В ній вказаний перелік елементів з Заходу, якими закривають постачання на підприємстві. Також завдяки цим документам можна дізнатися, яким чином елементи контрабандою надходять до Росії.
Але і це ще не все. Вони ще й внесли низку змін в АРМ "Панцир-С". Мовиться про автоматизоване робоче місце, себто комп'ютер, який керує функціями ЗРК. Корективи внесли у блоки, з яких ця техніка збирається. Тож перед ворогом має постати дилема:
- вірити блогеру та влаштовувати перевірку;
- не вірити блогеру та покладатися на те, що все минеться.
Диверсія може наробити чимало клопоту ворогові / Скриншоти
І все було б нічого, але світлини, які має у розпорядженні блогер, демонструють, що співробітники підприємства таки вчинили диверсію. А отже, якщо ворог проігнорує інформацію про "корективи" у роботі "Панцир-С", то може зіткнутися з проблемами. Наприклад, машини не бачитимуть цілі або постійно промахуватимуться абощо.
Зауважимо, що цю диверсію блогер організував за гроші самих же росіян. І не виключено, що ще й тих, хто активно підтримує так звану "спецоперацію".
Можливо, ця диверсія дозволить примножувати статистику втрат ворога. Зауважимо, що за майже рік нашим захисницям і захисникам вдалося знищити чимало російських загарбників.
Втрати ворога ростуть
- Лиш за минулу добу статистику "двохсотих" поповнили 740 загарбників. Загалом від 24 лютого 2022 року на той світ вдалося відправити 138 080 бійців "другої армії світу".
- Крім того, тисячі одиниць техніки ворога перетворили на брухт. Якщо точніше, то 3 286 танків, 2 299 артилерійських систем, 466 РСЗВ, 234 засоби ППО, 298 літаків, 286 гелікоптерів і 2 011 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
- А ще на балансі ворожої армії на 857 крилатих ракет, 18 суден, 5 155 автомобілів і автоцистерн та 218 одиниць спецтехніки менше.