Блогер організував диверсію на оборонному підприємстві у Росії, ще й за гроші своїх підписників

Блогер з Росії вирішив наробити чимало клопоту своєму ж війську. Для цього він влаштував справжнісіньку диверсію на підприємстві, яке виготовляє озброєння та техніку.

Організувати її він вирішив на підприємстві міста Тула. Воно називається НКО "ПКРВ", а відоме виготовленням 152-міліметрових керованих снарядів "Краснополь", ППО "Панцир-С" та іншого. Ні-ні, всю цю диверсію він зробив не власноруч, передає 24 Канал.

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Промотивував співробітників

Відомо, що він вирішив фінансово промотивувати співробітників підприємства. Звичайно ж, якщо вони влаштують диверсію. А росіянам це дуже навіть сподобалося, тож вони вирішили не зволікати та виконувати його завдання. Про це він і розповів своїм підписникам.

Слухняні співробітники надіслали блогерові документацію. В ній вказаний перелік елементів з Заходу, якими закривають постачання на підприємстві. Також завдяки цим документам можна дізнатися, яким чином елементи контрабандою надходять до Росії.

Але і це ще не все. Вони ще й внесли низку змін в АРМ "Панцир-С". Мовиться про автоматизоване робоче місце, себто комп'ютер, який керує функціями ЗРК. Корективи внесли у блоки, з яких ця техніка збирається. Тож перед ворогом має постати дилема:

вірити блогеру та влаштовувати перевірку;

не вірити блогеру та покладатися на те, що все минеться.

Диверсія може наробити чимало клопоту ворогові / Скриншоти

І все було б нічого, але світлини, які має у розпорядженні блогер, демонструють, що співробітники підприємства таки вчинили диверсію. А отже, якщо ворог проігнорує інформацію про "корективи" у роботі "Панцир-С", то може зіткнутися з проблемами. Наприклад, машини не бачитимуть цілі або постійно промахуватимуться абощо.

Зауважимо, що цю диверсію блогер організував за гроші самих же росіян. І не виключено, що ще й тих, хто активно підтримує так звану "спецоперацію".

Можливо, ця диверсія дозволить примножувати статистику втрат ворога. Зауважимо, що за майже рік нашим захисницям і захисникам вдалося знищити чимало російських загарбників.

Втрати ворога ростуть