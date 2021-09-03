Запис цього проникнення хлопці оприлюднили в тіктоку, а згодом його видалили. Однак 2 вересня ця історія все ж набула розголосу.

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Робили все, що хотіли

Підлітки забралися на самохідну САУ 2С1 "Гвоздика". Один із них танцював на кузові транспорту, а інший відкривав його люк. У цей момент ще одна людина їх знімала та один юнак стояв поряд.

У мережі обурилися цією подією, оскільки виникли сумніви в надійності охорони режимного об'єкта. Правоохоронці поки ніяк не коментували цю подію.

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