Скандальна блогерка di.rubens програла суд у справі проти Міноборони та офіцера "Штірліца"

Солом'янський суд Києва відмовив у "захисті честі й гідності" популярної блогерки Таїсії Маламан. Вона позивалася проти ветерана війни на Донбасі Анаталія Штефана та Міністерства оборони.

Ця дівчина більш відома за нікнеймом di.rubens. Вона раніше засвітилася у відео, де говорила, що обирає Росію, а не Україну. На це вкрай різко відреагував Штефан, який відомий за позивним "Штірліц". Дівчина вирішила, що слова ветерана її ображають і вирішила судитися.

До теми Взаємні позови: тіктокерка оголосила військовому судову війну

Найбільше завадила її публічність

На суді зауважили, що блогерка є публічною особою. Такий висновок зробили виходячи не лише з її мільйонної аудиторії підписників, а й з врахуванням особистих заяв про це.

Тому служителі Феміди резюмували: висловлювання Штефана хоч і зачепили її почуття, однак були висловлені у пристойній формі та у виразах, прийнятних у спілкуванні людей.

Вимагала у ветерана компенсацію

Крім цього, взяли до уваги й те, що слова офіцера були оціночними судженнями про події, які не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості.

Маламан хотіла, щоб ролик "Штірліца" визнали недостовірним та сфальсифікованим. Також вона вимагала 150 тисяч гривень компенсації за завдані "моральні страждання".

Детальніше про виникнення скандалу

Раніше усюди вказували, що прізвище блогерки Онацька. Проте в новій публікації про рішення суду вказано, що вона вже Таїсія Маламан.

Мовиться про фрагмент з відео за участю популярної тікток-блогерки Таїсії Маламан. Вона у відповідь на запитання: "Росія чи Україна?" обрала першу.

Проте найбільшим приводом для обурення було те, що ролик мав назву "Яка твоя улюблена країна?". Його знімали на Майдані Незалежності біля алеї Героїв Небесної Сотні.

Як блогерка називала Росію улюбленою країною: дивіться відео

Називала "ганьбою української армії"

Також суд у цей день відмовив у задоволенні зустрічного позову до блогерки. Про нього під час розгляду справи заявляв Штефан. Мовиться про відеозапис, де блогерка зухвало коментувала скандал, який виник.

Там вона говорила й про офіцера, якого назвала "ганьбою української армії", "людиною, яка воює з мирним населенням", "провокатором і шахраєм". Адвокати службовця просили визнати таку інформацію недостовірною та спростувати її. Також вони вимагали, щоб блогерка заплатила 300 тисяч гривень моральної компенсації.

Зауважте Київська блогерка di.rubens пішла навспак у резонансній справі проти офіцера ЗСУ

Дівчина, ймовірно, пошкодувала

Після розголосу цієї історії, на неї відреагували рекламодавці, з якими співпрацювала блогерка. Деякі з них пояснили це тим, що не можуть спрогнозувати можливі репутаційні втрати.

Найвідоміші з цих компаній:

До теми – відверте інтерв'ю зі Штефаном: дивіться відео

Читайте повний текст допису фейсбуку юридичної компанії "Міллер":

Практика захисту честі й гідності виграла справу ветерана АТО Штефана проти блогерки Маламан

Солом’янський суд Києва відмовив у позові про захист честі й гідності популярної блогерки Таїсії Маламан, яка позивалася до ветерана війни на Донбасі Анаталія Штефана з позивним "Штірліц" та Міністерства оборони.

Суд взяв до уваги, що блогерка є публічною особою (зважаючи на мільйонну аудиторію її підписників та особисті заяви про це) та прийшов до висновку, що висловлювання Штефана хоч і зачепили її почуття, однак були висловлені у пристойній формі та у виразах, прийнятних у спілкуванні людей. Крім того, слова є оціночними судженнями про певні події, які не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості.

Про що справа?

Йдеться про фрагмент з відео за участю популярної користувачки мережі TikTok Таїсії Маламан, більш відомої під нікнеймом Di.Rubens. Дівчина у відповідь на запитання: "Росія чи Україна?" обрала першу. Сам ролик має назву "Яка твоя улюблена країна?". При цьому знімали на Майдані Незалежності, найбільш знаковому та символічному для українців місці — де майже 8 років тому український народ довів своє право на незалежність ціною сотні життів.

Якими були вимоги блогерки?

8-секундний уривок цього відео Штефан поширив на своїй сторінці у Facebook, разом із власним коментарем щодо побаченого. Маламан хотіла визнати ролик недостовірним та сфальсифікованим. І на додачу 150 тисяч гривень компенсації за завдані "моральні страждання".

Що ще?

Також суд відмовив у задоволенні зустрічного позову, про який під час розгляду справи заявляв Штефан вже до Маламан. Йдеться про відеозапис, на якому блогерка коментувала ситуацію та охарактеризувала Штефана: "ганьбою української армії", "людиною, яка воює з мирним населенням", "провокатором і шахраєм" та "фальсифікатором". Ми просили визнати таку інформацію недостовірною та спростувати її.

Також була заявлена вимога в 300 тисяч гривень про відшкодування моральної шкоди, в разі задоволення якої Анатолій обіцяв спрямувати ці гроші на благодійність.

Наша позиція

"Свого часу ця справа неабияк сколихнула суспільство своїм цинізмом. Нашому клієнту, офіцеру ЗСУ, який втратив не одного друга та знайомого під час війни, було нестерпно чути слова блогерки, яка з-поміж України та сусідньої країни-агресорки зі сміхом вибирає останню. А знімають ролик на місці подій, під час яких загинули сотні людей. Ми пишаємося тим, що надаємо правову допомогу Анатолію Штефану, оскільки підтримка ветеранів та всіх захисників незалежності нашої країни для нас надважлива", — коментує адвокат практики захисту ділової репутації Юра Мельник.

Наша компанія стала на захист Анатолія Штефана на умовах pro bono. Ми непохитні у своїй позиції щодо російської агресії і війни на Донбасі. Як громадяни своєї країни, ми не толеруємо підігравання пропаганді в будь-яких проявах.