Не можу ламати собі мозок, – блогерка осоромилася через ненависть до української мови
Джерело:тікток Maidiee
В Україні – новий скандал з "блогерами" та українською мовою. У тіктоці дівчина під ніком Maidiee поскаржилася, що не може готуватися спокійно до ЗНО. Причиною того є нібито "староукраїнська мова", якою, на думку блогерки, написана "Енеїда" Івана Котляревського.
Дівчина переконує свою аудиторію, що Котляревський написав "Енеїду" саме староукраїнською мовою і тому її неможливо читати.
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Як усе почалося
У четвер, 22 липня, дівчина опублікувала відео. На ньому написаний текст, а на задньому фоні видно заплакане лице блогерки. Дівчина обзиває україномовні книги і скаржиться, що не може їх читати.
Як можна довести людину, яка любить читати? Я не хочу читати ці довбані величезні твори українською мовою, тому ще через 15 хвилин я просто починаю плакати. Я не розумію староукраїнську і не можу ламати собі мозок невідомими мені словами. Але мені треба їх читати хоча б заради ЗНО,
– скаржиться вона.
Реакція користувачів соцмережі
Більшість користувачів тіктоку негативно відреагували на слова дівчини. В описі відео блогерка запевняє, що любить читати. Однак виняток – твори "староукраїнською" мовою зі шкільної програми.
Хтось із коментаторів рекомендував прочитати їй твір скорочено, на що вона відповіла, що на ЗНО його треба знати повністю, тому так не можна.
Аудиторія блогерки пояснила їй, що староукраїнською мовою писали літописи, але не "Енеїду". Окрім того, архаїзми та діалектизми не є ознакою цієї мови.
Також користувачі порадили блогерці видалити це відео, але вона відповіла, що не робитиме цього, бо ажіотаж довкола нього просуває її акаунт.
Навіщо блогерка взагалі складає ЗНО
Згодом у коментарях дівчина написала, що не збирається жити й навчатися в Україні, а ЗНО вона складатиме провсяк випадок, якщо їй не вдасться вступити у закордонний виш.
Останні скандали за участю українських блогерів
- Дівчина з Ірпеня, яка хотіла збільшити свою аудиторію, записала відео в тікток, де заявила, що вона "на*уй заборонила б українську мову".
- Ще один скандал трапився з блогеркою, рейс якої затримали. Вона назвала Україну "самой конченой страной", але потім надумала вибачитися.
- Працівниця Київської IT-компанії назвала українську мову мерзотною, через що її звільнили. Після цього вона одягла вишиванку та вибачилася за свої слова.
- Блогер з Києва зняв відео, на якому він спалює свій паспорт зі словами "бувай громадянство".