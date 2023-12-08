Блокада кордону у Польщі: Туск дав обіцянку щодо України

Дональд Туск прокоментував блокаду на кордоні з Україною, яку влаштували польські перевізники. Він пояснив, що робитиме з цієї проблемою у разі свого призначення на посаду голови уряду.

Голова польської партії "Громадянська платформа" та лідер найчисельнішої коаліції в новообраному парламенті Польщі Дональд Туск зустрівся з кандидатами на міністерські посади в новому уряді. Про це він сказав 8 грудня на зустрічі з журналістами.

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Що пообіцяв Туск

Ймовірний прем'єр-міністр заявив, що нова влада розв'язуватиме проблеми, які на сьогодні є між Польщею та Україною. Він пообіцяв, що його уряд розблокує польсько-український кордон. Політик хоче діяти в інтересах польських перевізників, однак таким чином, щоб блокаду було припинено.

Крім цього Туск розкритикував уряд свого попередника Матеуша Моравецького. Він вважає, що чинна влада Польщі має прорахунки у відносинах з Україною.

Туск сподівається, що голосування за уряд відбудеться 12 грудня, а приведення нової влади до присяги станеться наступного дня. Він хоче після цього взяти участь у саміті Євросоюзу, який проходитиме у Брюсселі 14 та 15 грудня. На цьому заході зокрема обговорюватиметься можливість початку переговорів щодо членства України в ЄС та програма кількарічної допомоги нашій державі на суму у 50 мільярдів євро.

Що кажуть про ситуацію на польському кордоні