З 27 листопада блокада біля пункту пропуску "Шегині" триватиме цілодобово

Польські перевізники продовжують блокаду на чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Україною. З понеділка, 27 листопада, на ПП "Шегині" вона триватиме цілодобово.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає 24 Канал. Зауважимо, що блокаду цього пропуску поляки почали 23 листопада.

Важливо Скільки вантажівок зараз заблоковано на кордоні з Польщею

Блокада "Шегині" триватиме цілодобово

Спікер зазначив, що, на жаль, блокування руху продовжується на 4 напрямках. Зокрема, Ягодин – Дорогуськ", "Краківець – Корчова", "Рава-Руська – Гребенне", а з 23 листопада ще й напрямок пункту пропуску "Шегині — Медика".

Демченко наголосив, треба розуміти, що йдеться про саме ті 4 напрямки, де кордон могли перетинати вантажівки вагою понад 7,5 тонни. Інші пропускні пункти – до 7,5 тонни.

Тобто та частина польських перевізників, яка блокує рух для вантажівок, вони чітко розуміли, що якщо вони вчинять такі дії на цих напрямках, то фактично такий рух для вантажів буде максимально заблокований,

– підкреслив спікер ДПСУ.

Станом на ранок 26 листопада, за даними від польських прикордонників, на цих чотирьох напрямках в чергах на території Польщі у бік України перебувало десь. Найбільше – саме напроти пункту пропуску "Шегині", а також навпроти "Рава-Руської".

Демченко додав, що навпроти пункту пропуску "Шегині" учасники акції блокували рух з 23 листопада і 26-го з 9 ранку і до 8 вечора за польським часом. Втім, уже від завтра, 27 листопада, блокада триватиме цілодобово.

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Яка ситуація на кордоні зі Словаччиною

Також речник ДПСУ прокоментував ситуацію на українсько-словацькому пункті пропуску. Зазначив, що рух після відновлення доволі-таки інтенсивний як на в'їзд, так і на виїзд. Так, за минулу добу близько 350 вантажних транспортних засобів перетнуло кордон на тому напрямку.

"Звісно, що через дії, які відбуваються на кордоні з Польщею, рух тут додався, і станом на ранок сьогодні 450 вантажівок на території Словаччини в бік України перебувало в очікуванні можливості перетину кордону", – розповів спікер.

Також додалося і на кордоні з Угорщиною навпроти пункту пропуску "Тиса". Станом на ранок неділі перебували близько 600 вантажівок, які очікували на можливість перетину кордону. На щастя, рух відбувається і на цьому напрямку, додав Демченко.

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