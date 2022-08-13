На блокпості в окупованій Василівці – довжелезна черга: з чим це пов'язано

Виїзд із Енергодару, це той самий шлях, що із Василівки чи також тимчасово окупованої Херсонщини, Донеччини чи Луганщини. Тому, всі охочі виїхати, мають стояти у довжелезній черзі у Василівці, перед тим, як потрапити до Запоріжжя.

Про це 24 каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Він також зазначив, що охочих виїхати із тимчасово окупованих територій, дуже багато.

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"На сьогодні справді, людей у черзі стало ще більше – близько 6 тисяч українців стоять у цій черзі, аби приїхати до Запоріжжя," – каже мер Мелітополя.

Іван Федоров міський голова Мелітополя На тимчасово окупованих територіях всі відчувають себе у небезпеці. Звичайно, на підвищення цього відчуття вплинуло те, що ворог цілком контролює Запорізьку АЕС і є певне загострення військових дій на тимчасово окупованих територіях.

Евакуюватись до Запоріжжя складно, але можливо

За словами Івана Федорова, у Мелітополі вже 7 день поспіль ворогу неспокійно – щодня вибухають штаби і склади із боєприпасами.

"Тому евакуація знову актуальна, але сьогодні вже майже неможливо виїхати за один день, люди вимушені ночувати на узбіччі по 5-7 днів", – каже глава Мелітополя.

Детальніше про ситуацію на тимчасово окупованих територіях та про "бавовну" у Мелітополі: дивіться відео

Останні новини про евакуацію українців з лінії фронту

Українці продовжують евакуацію з тимчасово окупованих територій та регіонів, де ведуться активні бойові дії. Але не скрізь росіяни дозволяють виїхати на більш безпечні території. Так, загарбники обстріляли автобус з цивільними, які мали намір евакуюватися з села Старосілля Херсонської області.

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської області виїжджають через Василівку, хоча до цього окупанти могли по два тижні не давати людям проїхати.

2 серпня розпочалася обов'язкова евакуація з Донеччини. Влада наголосила, що залишатися у регіоні небезпечно. До речі, загалом з Донеччини планують евакуювати 50 тисяч дітей і 200 тисяч дорослих.