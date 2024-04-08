США ставлять під загрозу безпеку Заходу, затримуючи допомогу Україні, – МЗС Британії

Лорд Кемерон під час свого візиту до Вашингтона наступного тижня попередить, що США ризикують безпекою Заходу, затримуючи новий пакет допомоги Україні. Він також планує закликати спікера Палати представників Майка Джонсона, щоб той зупинив своїх колег-республіканців від продовження блокування підтримки.

Нагадаємо, під час своєї попередньої поїздки до Вашингтона, Кемерон порівняв тих, хто блокував допомогу, з умиротворенням Гітлера в 1930-х роках. Тоді він наголосив, що необхідно протистояти злу, а не заспокоювати диктатора.

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США ставлять під загрозу безпеку Заходу

Наступного тижня має відбутися візит глави МЗС Великобританії Девіда Кемерона до Вашингтона. За інформацією видання, міністр має намір закликати спікера палати представників припинити блокування допомоги Україні.

Під час свого візиту лорд Кемерон попередить, що США ставлять під загрозу безпеку Заходу, блокуючи новий пакет допомоги Києву. Також міністр збирається наголосити на тому факті, що Великобританія та Європейський Союз вже погодили виділення коштів Україні.

Під час особистої зустрічі міністр закордонних справ закликатиме спікера Палати представників Майка Джонсона завадити своїм колегам-республіканцям продовжувати блокувати фінансову підтримку для України.

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