Польща розблокувала останній пункт пропуску: у ДПСУ пояснили, які обмеження залишаються

Польські фермери 29 квітня припинили блокувати пункту пропуску "Гребенне – Равва-Руська". Це був останній напрямок, де протестувальники перекривали рух вантажівок.

Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, зазначивши, що від польських прикордонників не надходила інформація щодо того, чи ця акція є тимчасовою. Раніше про поновлення блокування кордону протестувальниками вони повідомляли заздалегідь.

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Є виняток

Речник ДПСУ нагадав, що коли польські фермери розпочинали блокування руху для вантажних транспортних засобів 9 лютого, то було не пропускали вантажівки на шістьох напрямках. Пізніше були розблоковані пункти пропуску "Краківець", "Шегині", "Устилуг", "Угринів".

Минулого тижня розблокували напрямок пункту пропуску "Ягодин". Це найбільший інфраструктурний напрямок на кордоні з Польщею, який може пропускати велику кількість вантажівок за добу в обох напрямках,

– пояснив він.

Після відкриття руху на пункті "Равва-Руська", більше немає напрямку, де б відбувалось масштабне блокування руху вантажівок. Водночас, за повідомленням польських прикордонників, на цьому напрямку не пропускатимуться вантажівки, які перевозять зернові культури.

"За винятком, якщо українське збіжжя слідуватиме транзитом. По інших напрямкам такої інформації не надходило", – підкреслив Демченко.

Рух відбувається скрізь

Після того, як поступово розблоковувались напрямки, почали зменшуватись черги з вантажівок на кордоні.

Зараз, за словами речника ДПСУ, на найбільшому інфраструктурному напрямку – пункт пропуску "Ягодин" за добу перетинає кордон приблизно 1300 вантажівок (в обидві сторони). На інших напрямках, які є інфраструктурно меншими, кількість вантажівок, що перетинає кордон, менша. Проте рух відбувається скрізь,

"Сподіваємося, що зараз блокування з боку польських фермерів не поновляться і рух відбуватиметься хоча б так, як зараз. Проте виключати цього не можна", – наголосив Андрій Демченко.

Деблокування польсько-українського кордону