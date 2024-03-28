Говоритимуть про кордон і не тільки: Шмигаль та Туск зустрілися у Варшаві

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і його польський колега Дональд Туск 28 березня зустрілися у Варшаві. Політики мають обговорити нагальні питання, які стосуються відносин між нашими державами.

Однією з тем обговорення буде ситуація на українсько-польському кордоні. Зокрема, говоритимуть про блокаду кордону для українських вантажівок з боку польських фермерів.

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Туск і Шмигаль зустрілися у Варшаві

Очільник Кабінету Міністрів України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі повідомив, що українська делегація вже розпочала візит до Польщі із зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Скоординуємо наші питання перед спільним засіданням урядів. Говоритимемо про зброю для України, ситуацію на кордоні наших держав, розвиток торгівлі та інфраструктури,

– заявив він.

Голова українського уряду наголосив, що наша держава розраховує на прагматичний і конструктивний діалог та напрацювання дієвих рішень.

Шмигаль і Туск зустрілися у Варшаві / Фото з телеграм-каналу Дениса Шмигаля

До цього кореспонденти "Радіо Свобода" повідомили, що українська делегація вже прибула на міжурядові консультації у Варшаві.

На кадрах можна побачити прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, віцепрем'єр-міністра – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук, а також голову польського уряду Дональда Туска.

Українські й польські урядовці зустрілися у Варшаві / Відео "Радіо Свободи"

За даними журналістів, після церемонії вітання почнеться пленарна сесія українських та польських урядовців, а потім прем'єри вийдуть до журналістів на спільний брифінг.

Зустріч Шмигаля і Туска відбудеться у канцелярії прем’єр-міністра Польщі, де відбудуться консультації двох сторін.

У повідомленні польських ЗМІ стало відомо, що зустріч буде присвячена різним темам, включаючи сільське господарство, польсько-український кордон, спільне виробництво боєприпасів, енергетику і культуру.

Голова канцелярії прем'єр-міністра Ян Грабець заявив, що переговори і зустрічі між польськими та українськими міністрами тривають з середи, зосереджуючись на "найбільш проблемних сферах".

Однак Грабец застеріг, що не варто очікувати якихось значних проривів, таких як укладення угоди про регулювання торгівлі сільськогосподарською продукцією між двома країнами.

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